Ο Άρθουρ Φις θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά του European Open, Το απόγευμα του Σαββάτου (21/10, 18:30) το σπουδαίο παιχνίδι του Έλληνα τενίστα με τον ταλαντούχο Γάλλο.

O Άρθουρ Φις διατήρησε το αήττητο που έχει στους προημιτελικούς της φετινής σεζόν (4-0) και παίζοντας τρομερό τένις επικράτησε του Πάμπλο Βαρίλας με 6-0, 6-3 ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση σε μόλις 57 λεπτά.

Ο ταλαντούχος Γάλλος τενίστας προκρίθηκε στον 5ο φετινό ημιτελικό (1-3) και θα προσπαθήσει να βάλει πολύ δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Undefeated in QFs 👌



Arthur Fils defeats Varillas 6-0 6-3 to set up a semifinal battle against Tsitsipas in Antwerp!#EuropeanOpen pic.twitter.com/2Mu9hyOi4n