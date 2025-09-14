Τσιτσιπάς – Φονσέκα 1-2: Δεν τα κατάφερε ο Έλληνας πρωταθλητής και η Ελλάδα έχασε από τη Βραζιλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε κοντά στη νίκη επί του Φονσέκα, ωστόσο “λύγισε” στο τέλος του τρίτου σετ, με αποτέλεσμα η Βραζιλία να κάνει το 3-1 στο ΟΑΚΑ και να παίρνει την πρόκριση.

Μετά από 2 ώρες και 7 λεπτά, ο Φονσέκα επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά με 6-4, 3-6, 7-5 μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες.

Η Βραζιλία έκανε το 3-1 επί της Ελλάδας και ολοκλήρωσε το tie, παίρνοντας το εισιτήριο της επιστροφής της στους qualifiers το 2026. Η Ελλάδα για μια ακόμα φορά θα αγωνιστεί στα πλέι-οφ του World Group I τον Φεβρουάριο του 2026, διεκδικώντας την παραμονή της στην κατηγορία.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ με 6-4. πήρε το δεύτερο με 6-3, ενώ συνέχισε εξίσου εντυπωσιακά στο τρίτο σετ.

Με μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ, πήρε το προβάδισμα με 3-2 στο αποφασιστικό σετ και διατηρήθηκε μπροστά έως και το 5-3!

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγκάλιασε τη νίκη, ωστόσο ο 19χρονος Βραζιλιάνος κατάφερε να του πάρει τέσσερα σερί γκέιμ και να “κλέψει” τη νίκη.