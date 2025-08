Τσιτσιπάς: «H πραγματικότητα δεν έχει φίλτρο, οι περισσότεροι προτιμούν την ψευδαίσθηση»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν σταματάει τις αινιγματικές αναρτήσεις στα social media.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βιώνει και τις καλύτερες μέρες της ζωής του. Το 2025 δεν κυλάει πολύ καλά για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος ψάχνει μία επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα.

Η πορεία του στο τένις είναι πτωτική, ενώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, αφού χώρισε με την Πάουλα Μπαντόσα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε τουλάχιστον στα σίγουρα σε ότι αφορά το τένις, έχοντας ξανά ως επικεφαλής στον τεχνικό του τιμ, τον πατέρα του, Απόστολο.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι ιδιαίτερος ενεργός στα social media, κάνοντας αινιγματικές αναρτήσεις.

Reality has no filter. That’s why most prefer the illusion.