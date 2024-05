Τσιτσιπάς: Η μητέρα του παρακολούθησε αγώνα της Πάουλα Μπαντόσα μετά τον χωρισμό του ζευγαριού

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στηρίζει την Πάουλα Μπαντόσα μετά των χωρισμό των δυο αθλητών.

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα εδώ και λίγο καιρό να μην είναι ζευγάρι, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την μητέρα του Έλληνα αθλητή Τζούλια Σαλνικόβα, να δει από κοντά την πρόσφατη αναμέτρηση της 26χρονης.

Συγκεκριμένα η Τζούλια Σαλνικόβα θέλησε να βρεθεί στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την ήττα της Πάουλα Μπαντόσα με 3-0 σε από την Κόκο Γκοφ, μια παρουσία που δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητη.

They clapped whenever she made a point 🥹 pic.twitter.com/It53TRdYp2