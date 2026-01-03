Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ανέβηκαν στην οροφή του γηπέδου στο Περθ και ανέμισαν την ελληνική σημαία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συμμετέχουν με την Ελλάδα στο Unietd Cup και μετά τη νίκη με 3-0 κόντρα στην Ιαπωνία ξεκουράστηκαν με ιδιαίτερο τρόπο.

Η ελληνική αποστολή στην Αυστραλία με τους Τσιτσιπά και Σάκκαρη να πρωταγωνιστούν ανέβηκαν στην οροφή του «Ozone Optus Stadium» και ανέμισαν την ελληνική σημαία. Το στάδιο είναι στο Περθ και η οροφή βρίσκεται στα 42 μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα δει την Optus Arena μόνο από έξω, τώρα είμαι στην κορυφή της και μπορώ να απολαύσω την εκπληκτική θέα. Ήταν τρομακτικά! Δεν είναι κάτι που κάνω πολύ συχνά! Μου αρέσει η αδρεναλίνη και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα εκεί πάνω», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Ήμουν αρκετά γενναία για να πάω στην άκρη. Ήταν ωραία, δεν ήταν καθόλου άσχημα, πίστευα ότι θα ήταν χειρότερα. Πέρσι δεν θα το τολμούσα, όμως είναι ο νέος χρόνος και είμαι μια νέα βερσιόν του εαυτού μου. Ξεπερνώ τους φόβους μου», τόνισε η Μαρία Σάκκαρη.

Stefanos Tsitsipas , Maria Sakkari & Team Greece walk the edge on the roof of the Ozone Optus Stadium in Perth, Australia



During United Cup Tennis – January 2 to 11, 2026 #Stef #Greek #Greeks #ATP #WTA



Thanks to SoTennis on youtube, for the video pic.twitter.com/MrN36yjJQj — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 3, 2026

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στη δράση τη Δευτέρα (05/01/26) για να αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία.