Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς προκρίθηκαν με άνεση στους 16 του διπλού στο Indian Wells

Οι Αρέβαλο και Πάβιτς δεν κατάφεραν να ταλαιπωρήσουν τους δύο κορυφαίους τενίστες
Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς
Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου/ (AP Photo/Manu Fernandez)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τρομερά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς κατάφεραν σε μόλις 53′ να κερδίσουν 2-0 (6-3, 6-2) σετ τους Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς για να προκριθούν στους 16 του Indian Wells.

Στην επόμενη φάση του Indian Wells το δίδυμο του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσουν τους Ριντερκνές και Βασερό (10/03/26, 23:30) και με νίκη θα βρεθούν στον προημιτελικό του διπλού στην Καλιφόρνια.

 

Ο Έλληνας τενίστας έχει αποκλειστεί από το μονό της διοργάνωσης, αφού ηττήθηκε από τον Ντένις Σαποβάλοφ στον πρώτο γύρο, ενώ ο Νόλε συνεχίζει και εκεί και θα κοντραριστεί στους 16 με τον περσινό νικητή Τζακ Ντρέιπερ.

