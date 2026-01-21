Συμβαίνει τώρα:
Τσιτσιπάς – Μάχατς: Το πρωί της Πέμπτης η αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

Η αναμέτρηση θα γίνει στην ANZ Arena και θα αρχίσει περίπου στις 7-7.30 το πρωί
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open
REUTERS/Edgar Su

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στη δράση την Πέμπτη (22/1/2026), αντιμετωπίζοντας τον φορμαρισμένο Τόμας Μάχατς στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Ο Τσέχος τενίστας κέρδισε τον τίτλο στην Αδελαΐδα και συνέχισε το νικηφόρο σερί του με την πρόκριση σε βάρος του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον πρώτο γύρο του Australian Open.

Η αναμέτρηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα γίνει στην ANZ Arena και θα αρχίσει περίπου στις 7-7.30 το πρωί, μετά τα ματς Χατσάνοφ-Μπασαβαρέντι (02.00) και Ίνγκλις-Σίγκεμουντ (όχι πριν τις 04.00).

Τσιτσιπάς και Μάχατς έχουν συναντηθεί άλλη μια φορά, το 2023 στη Βιέννη, με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί στα τρία σετ (6-3, 4-6, 7-5).

