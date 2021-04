Ο Αντρέι Ρούμπλεφ προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Masters 1000. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι ο αντίπαλος του στο.. φινάλε του τουρνουά, που γίνεται στο Μονακό.

Βγήκε το ζευγάρι του τελικού. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον αυριανό (18.04.2021 / 15:30 / Newsit.gr / COSMOTE SPORT 6HD) μεγάλο αγώνα του τουρνουά Masters 1000 του Μόντε Κάρλο.

Ο 24χρονος Ρώσος νίκησε στον δεύτερο ημιτελικό τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ 6-3, 7-5 και πλέον θα διεκδικήσει και αυτός (όπως και ο Έλληνας πρωταθλητής) τον πρώτο τίτλο του σε «1000άρι» τουρνουά της ATP.

From the Next Gen Finals to a Masters 1000 Final 🙌



One of them will be crowned the #RolexMCMasters champ tomorrow! pic.twitter.com/NL9foD1ztv