Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “ίδρωσε” για να περάσει στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, αλλά είχε διάθεση για χιούμορ, μετά το τέλος του αγώνα του με τον Αλεξάντερ Ριτσάρντ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Ρίτσαρντ, μετά από “μάχη” περίπου 3,5 ωρών κι ερωτηθείς για το πώς ένιωθε μετά τον αγώνα, απάντησε: «Ευτυχώς που τελειώσαμε πριν νυχτώσει. Σκεφτείτε πόσο παράξενο θα ήταν να βλέπαμε τον κόσμο να φεύγει νωρίτερα»

Και συνέχισε: «Ακόμη και χωρίς βαθμολογία το Γουίμπλεντον παραμένει ένα μεγάλο και σημαντικό τουρνουά, όπως και τα προηγούμενα 100 χρόνια. Προφανώς είναι πολύ όμορφο που επέστρεψα εδώ». Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αντίπαλό του: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλεξάντερ, έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση».

Για τη συνέχεια του τουρνουά είπε: «Δε νιώθω πίεση, νιώθω άνετα. Προέρχομαι από ένα σπουδαίο τουρνουά που έκανα στη Μαγιόρκα. Τα γήπεδα εδώ είναι διαφορετικά από ό,τι εκεί, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.»

“It’s buttery smooth” 🧈 🌱



We reckon @steftsitsipas is enjoying being back in action at #Wimbledon 😄 pic.twitter.com/vu22JsVTex