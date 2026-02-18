Τσιτσιπάς: Νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται το backhand με ένα χέρι, θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν έτσι

Ένας εξαιρετικός Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά ATP 500, που διεξάγεται στη Ντόχα.

Απέναντι στο Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης και πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, που θα προκύψει από το ζευγάρι του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14) -ο οποίος είναι και ο κάτοχος του τίτλου του Qatar Open- και του Ούγγρου Φάμπιαν Μάροσαν (Νο 48 στον κόσμο).

Με δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε πλήρως ικανοποιημένος από την απόδοσή του, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση και τη συνέπεια που επέδειξε στο παιχνίδι του.

Ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του backhand με το ένα χέρι, καλώντας τις νέες γενιές να διατηρήσουν αυτή την τεχνική ζωντανή στο άθλημα.

«Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι μου προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς.

Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται.

Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα», είπε αναλυτικά.