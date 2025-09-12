Τσιτσιπάς: «Όνειρό μου να κατακτήσω με την Ελλάδα το Davis Cup»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις Ελλάδα – Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup, αποτελώντας τον ηγέτη της Εθνικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Ελλάδας με τη Βραζιλία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13-14/9), ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι όνειρο του είναι να κατακτήσει το Davis Cup με τη γαλανόλευκη.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Ο προσωπικός μου στόχος και όνειρο είναι να κατακτήσω το Davis Cup με την εθνική ομάδα. Ίσως αυτό να ακούγεται υπερβολικό, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν διαθέτουμε έναν δεύτερο παίκτη μέσα στο Top 50 ή καν στο Top 100 της παγκόσμιας κατάταξης ATP.

Ωστόσο, χώρες όπως η Ελβετία ή το Βέλγιο κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της διοργάνωσης, έχοντας τουλάχιστον έναν παίκτη εντός της πρώτης εκατοντάδας. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που πραγματικά μετράει είναι η προσπάθεια που κάνουμε όλοι, με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτουμε, για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.

Προσωπικά, δεν αναζητώ οικονομικά οφέλη μέσα από αυτό. Το κάνω γιατί το νιώθω βαθιά μέσα μου, είναι πάθος για μένα, για την πατρίδα μου. Θέλω να το πετύχω για τον εαυτό μου, για την ομάδα, για όλους μας. Είναι μια προσωπική υπόθεση. Ελπίζω πραγματικά κάποια μέρα αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα».