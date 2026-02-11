Τσιτσιπάς – Ριντερκνές 2-0: Κυριαρχική εμφάνιση και πρόκριση στο δεύτερο γύρο του ATP 500 στο Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο. 32) κέρδισε 2-0 (7-5, 6-3) τον Αρτούρ Ριντερκνές (Νο. 28) στο 500άρι του Ρότερνταμ και θα αντιμετωπίσει αύριο (12/02) τον γηπεδούχο Ολλανδό Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ (Νο. 65).

Η εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ ήταν επιβλητική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του, παίζοντας ωραίο τένις και προσφέροντας ωραίες φάσεις στο κοινό.

Τα δύσκολα είναι μπροστά για τον Έλληνα τενίστα, αφού αν καταφέρει και πάρει την πρόκριση στον τρίτο γύρο, πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Ντε Μινόρ, που είναι στο νούμερο 1 του ταμπλό. Ο Αυστραλός αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Ρότερνταμ τον Βαβρίνκα.

Θυμίζουμε ότι, ο Τσιτσιπάς «καθάρισε» το περασμένο Σαββατοκύριακο το tie της εθνικής απέναντι στο Μεξικό στο Φάληρο και τη Δευτέρα ταξίδεψε για την Ολλανδία.