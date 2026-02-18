Τσιτσιπάς – Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του Qatar Open

Μετά τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συγκρουστεί με ακόμα έναν Ρώσο τενίστα στο Qatar Open. Ο λόγος για τον Αντρέι Ρούμπλεφ, τον οποίο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά με στόχο το εισιτήριο για τους “4” της διοργάνωσης.

Ο 28χρονος Ρούμπλεφ είναι No.14 στον κόσμο και κάτοχος του τίτλου στην Ντόχα. Για να βρεθεί στα προημιτελικά, ο Ρώσος νίκησε εύκολα τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν με 6-2, 6-4 και έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί άλλες 11 φορές στο tour και ο Έλληνας πρωταθλητής προηγείται στο head to head με 6-5. Ο Ρούμπλεφ, πάντως, ήταν νικητής στην τελευταία τους συνάντηση το 2022 στο ATP Finals.

Όποιος περάσει στα ημιτελικά, πιθανότατα θα συναντήσει τον Κάρλος Αλκαράθ.