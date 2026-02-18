Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του Qatar Open

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα παίξει και πάλι με Ρώσο τενίστα στην Ντόχα
Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς/ AP Photo/Frank Franklin II

Μετά τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συγκρουστεί με ακόμα έναν Ρώσο τενίστα στο Qatar Open. Ο λόγος για τον Αντρέι Ρούμπλεφ, τον οποίο ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά με στόχο το εισιτήριο για τους “4” της διοργάνωσης.

Ο 28χρονος Ρούμπλεφ είναι No.14 στον κόσμο και κάτοχος του τίτλου στην Ντόχα. Για να βρεθεί στα προημιτελικά, ο Ρώσος νίκησε εύκολα τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν με 6-2, 6-4 και έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Οι δύο τενίστες έχουν συναντηθεί άλλες 11 φορές στο tour και ο Έλληνας πρωταθλητής προηγείται στο head to head με 6-5. Ο Ρούμπλεφ, πάντως, ήταν νικητής στην τελευταία τους συνάντηση το 2022 στο ATP Finals.

Όποιος περάσει στα ημιτελικά, πιθανότατα θα συναντήσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo