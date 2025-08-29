Τσιτσιπάς σε Αλτμάιερ: «Την επόμενη φορά, μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω»

O Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους “32” του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, στον 2ο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε», στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους “32” του US Open.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και το 3-2 υπέρ του Γερμανού τενίστα, υπήρξε μια στιγμή έντασης μεταξύ των δυο αθλητών, τη στιγμή που πλησίασαν στο φιλέ για να δώσουν τα χέρια, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει με έναν… επιθετικό τρόπο τα παράπονά του, για το underarm service που χρησιμοποίησε ο αντίπαλός του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς φαίνεται να λέει στον Γερμανό τενίστα που τον απέκλεισε: “Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω”.

Ο Αλτμάιερ φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα λόγια του 27χρονου πρωταθλητή και αμέσως τού ζήτησε να απομακρυνθεί από κοντά του -με τη χειρονομία που έκανε- ενώ δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν.