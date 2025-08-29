Αθλητικά

Τσιτσιπάς σε Αλτμάιερ: «Την επόμενη φορά, μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τσακώθηκε με τον αντίπαλό του, μετά τον αποκλεισμό στο US Open
Στέφανος Τσιτσιπάς και Ντάνιελ Αλτμάιερ
Τσιτσιπάς και Αλτμάιερ είχαν μια στιγμή έντασης στο φιλέ (AP Photo/Frank Franklin II)

O Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους “32” του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, στον 2ο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε», στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους “32” του US Open.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και το 3-2 υπέρ του Γερμανού τενίστα, υπήρξε μια στιγμή έντασης μεταξύ των δυο αθλητών, τη στιγμή που πλησίασαν στο φιλέ για να δώσουν τα χέρια, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εκφράζει με έναν… επιθετικό τρόπο τα παράπονά του, για το underarm service που χρησιμοποίησε ο αντίπαλός του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς φαίνεται να λέει στον Γερμανό τενίστα που τον απέκλεισε: “Την επόμενη φορά μην αναρωτηθείς γιατί προσπαθώ να σε χτυπήσω”.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis24 (@tennis24gr)

Ο Αλτμάιερ φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τα λόγια του 27χρονου πρωταθλητή και αμέσως τού ζήτησε να απομακρυνθεί από κοντά του -με τη χειρονομία που έκανε- ενώ δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo