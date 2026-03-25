Τσιτσιπάς: «Σήμερα τιμούμε τη σοφία του ελληνικού λαού, περήφανοι που είμαστε Έλληνες»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση στα social media θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

«Η 25η Μαρτίου γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Πάντα περήφανοι που είμαστε Έλληνες», έγραψε στο X ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανήμερα της εθνικής Παλιγγενεσίας.

March 25th is celebrated as the Day of Greek Independence. Today, we commemorate the wisdom and resolve of the Greek people.



Proud to be Greek, always. pic.twitter.com/hpGOz8zpEP — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 25, 2026

Η Ελλάδα σήμερα (25/03/26) γιορτάζει τη συμπλήρωση 205 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπορούσε να μην ευχηθεί για την εθνική επέτειο.