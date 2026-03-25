Τσιτσιπάς: «Σήμερα τιμούμε τη σοφία του ελληνικού λαού, περήφανοι που είμαστε Έλληνες»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση στα social media θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό ανήμερα της 25ης Μαρτίου.
«Η 25η Μαρτίου γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Πάντα περήφανοι που είμαστε Έλληνες», έγραψε στο X ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανήμερα της εθνικής Παλιγγενεσίας.
March 25th is celebrated as the Day of Greek Independence. Today, we commemorate the wisdom and resolve of the Greek people.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 25, 2026
Proud to be Greek, always. pic.twitter.com/hpGOz8zpEP
Η Ελλάδα σήμερα (25/03/26) γιορτάζει τη συμπλήρωση 205 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπορούσε να μην ευχηθεί για την εθνική επέτειο.