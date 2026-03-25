Τσιτσιπάς: «Σήμερα τιμούμε τη σοφία του ελληνικού λαού, περήφανοι που είμαστε Έλληνες»

Ο Έλληνας τενίστας έκανε μία ανάρτηση για να στείλει τις ευχές του για την 25η Μαρτίου
Ο Τσιτσιπάς με τη φανέλα της Ελλάδας στο Davis Cup/ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτηση στα social media θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

«Η 25η Μαρτίου γιορτάζεται ως η Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Σήμερα, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Πάντα περήφανοι που είμαστε Έλληνες», έγραψε στο X ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανήμερα της εθνικής Παλιγγενεσίας.

 

Η Ελλάδα σήμερα (25/03/26) γιορτάζει τη συμπλήρωση 205 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπορούσε να μην ευχηθεί για την εθνική επέτειο.

