Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε μία άτυχη στιγμή στο έβδομο γκέιμ του δεύτερου σετ του τελικού του Australian Open με αντίπαλο τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Έπειτα από ένα χτύπημα του Στέφανου Τσιτσιπά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο σε μία προσπάθεια του να επιστρέψει την μπάλα.

Ο Σέρβος τενίστας είχε ένα άτσαλο πέσιμο, με τη ρακέτα να του φεύγει από τα χέρια. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν καταλαβαίνει, όμως, από τέτοια και σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά.

A scary moment for Novak! 😳 Luckily he looks to be okay. 🙏



