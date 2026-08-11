Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Στα πλέι οφ του Conference League οι πράσινοι

Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς οι "χρυσοί" σκόρερ του τριφυλλιού
EUROKINISSI
Conference League
Τρίτος προκριματικός γύρος - Αγώνας ρεβάνς
1 - 2
Τελικό
EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1 στην παράταση, στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League.

23:03 | 11.08.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
23:03 | 11.08.2026

Τα χρειάστηκε η ομάδα του Νίστρουπ στην παράταση, αλλά τα κατάφερε με χρυσό σκόρερ τον Ντέσερς

23:02 | 11.08.2026
Στα πλέι οφ του Conference League οι πράσινοι
23:02 | 11.08.2026
Τέλος αγώνα! ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός 1-2
23:01 | 11.08.2026
Φτάσαμε στο 120'
23:00 | 11.08.2026
119' Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Ντέσερς, έδιωξε και πάλι ο Μαρίνοφ

22:56 | 11.08.2026
117' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Ταμπόρδα, έδιωξε δύσκολα ο Μαρίνοφ

22:50 | 11.08.2026

Κεφαλιά του Φράνκο από το ύψος της μικρής περιοχής, άουτ η μπάλα

22:50 | 11.08.2026
Απειλούν και πάλι οι Βούλγαροι

Ο Σομπρέρο "αγγίζει" το 2-2

22:45 | 11.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης
22:44 | 11.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου παράτασης: ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός 1-2
22:41 | 11.08.2026
Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ

Σουτ του Σομπρέρο από πλεονεκτική θέση, ψηλά άουτ η μπάλα

22:40 | 11.08.2026
Το γκολ του Ντέσερς

22:33 | 11.08.2026

Ελέγχουν τον αγώνα οι πράσινοι

22:33 | 11.08.2026
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό και 1-2!

Ο Ντέσερς από κοντά βάζει και πάλι τους πράσινους μπροστά στο σκορ. Τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ

22:24 | 11.08.2026
Ξεκίνησε η παράταση στη Βουλγαρία
22:19 | 11.08.2026
Παράταση στη Βουλγαρία!
22:19 | 11.08.2026
90' Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:18 | 11.08.2026

Στο παιχνίδι Ταμπόρδα και Τσέριν

22:15 | 11.08.2026
ΓΚΟΛ για την ΤΣΣΚΑ και 1-1!

Σκόρερ ο Ντβάλι με σουτ απο το ύψος του πέναλτι μετά αό σέντρα από δεξιά

22:14 | 11.08.2026
Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ

Σουτ του Σομπρέρο, έδιωξε ο Πένια

22:13 | 11.08.2026
Φτάσαμε στο 85', παραμένει το 0-1
22:09 | 11.08.2026
Ο Παναθηναϊκός νιώθει την πίεση των Βούλγαρων στα τελευταία λεπτά

Πρέπει να πάρει και πάλι την μπάλα στα πόδια του

22:08 | 11.08.2026

Σουτ του Γιάγκουσιτς, έδιωξε ο Μαρίνοφ

21:59 | 11.08.2026
80' Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Τουμπά αντί Ζαρουρί

21:59 | 11.08.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 0-1
21:56 | 11.08.2026
68' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 0-2

Παραλίγο να σκοράρει με την πρώτη του επαφή ο Ντέσερς από την ωραία μπαλιά του Αντίνο, τον πρόλαβε ο Μαρίνοφ

21:53 | 11.08.2026
Το γκολ του Λιβάι Γκαρσία

21:52 | 11.08.2026
Δεύτερη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Γιάγκουσιτς αντί Λιβάι Γκαρσία

21:51 | 11.08.2026
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ντέσερς αντί Ραστόντερ

21:44 | 11.08.2026
60' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

O Λιβάι Γκαρσία πρέσαρε, έκλεψε και εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1 του τριφυλλιού

21:34 | 11.08.2026

55' Σουτ του Αντίνο, μπλόκαρε ο Μαρίνοφ

21:34 | 11.08.2026
Τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Λιβάι Γκαρσία, έδιωξε ο Μαρίνοφ, ο Αντίνο πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο τερματοφύλακας της Λέφσκι σταμάτησε και τον Αργεντινό

21:34 | 11.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

21:15 | 11.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός 0-0

Καλύτεροι οι πράσινοι, αλλά δεν έχουν βρει το γκολ

21:12 | 11.08.2026
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε όμορφα τον Ζαρουρί, ο δεύτερος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ απέκρουσε δύσκολα

21:10 | 11.08.2026

Κίτρινη κάρτα για τον Κάτρη. Τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του

21:05 | 11.08.2026
38' Φάση για τον Παναθηναϊκό

Ο Ραστόντερ τα έβαλε με όλη την άμυνα της ΤΣΣΚΑ, μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ

21:01 | 11.08.2026

32' Σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή και δεξιά, με το αριστερό, άουτ η μπάλα
 

21:01 | 11.08.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν απειλεί ιδιαίτερα

20:58 | 11.08.2026
Φτάσαμε στο 30', παραμένει το 0-0
20:55 | 11.08.2026

Κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ

20:47 | 11.08.2026
25' Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός τα τελευταία λεπτά
20:43 | 11.08.2026
16' Ελέγχουν το παιχνίδι οι πράσινοι και ψάχνουν το γκολ
20:42 | 11.08.2026
12' Νέα καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Κυριακόπουλου, λίγο άουτ η μπάλα

20:38 | 11.08.2026
11' Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Φαν Ντρόνγκελεν δεν μπόρεσε να πάρει την κοντινή κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος αστόχησε από καλή θέση μέσα στην περιοχή

20:37 | 11.08.2026
10' Τεράστια ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ

Ο Πένια απέκρουσε εντυπωσιακά πλασέ του Ρούσεφ. Μεγάλη επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού

20:35 | 11.08.2026

5' Σουτ του Κάτρη, πολύ άουτ η μπάλα

20:31 | 11.08.2026
Ο Λιβάι Γκαρσία δημιούργησε την πρώτη αξιόλογη φάση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι

Μπήκε από τα πλάγια στην περιοχή, αλλά δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του

20:28 | 11.08.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
20:27 | 11.08.2026
Βροντερό παρών από τους φίλους του Παναθηναϊκού στις κερκίδες
CONFERENCE LEAGUE 2026-2027 / ÔÓÓÊÁ 1948 - ÐÁÏ
20:26 | 11.08.2026
Ο Λιβάι Γκαρσία κάνει ντεμπούτο παρότι βρίσκεται στην Αθήνα μόλις μία εβδομάδα
20:25 | 11.08.2026

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έχει ο Νίστρουπ στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρις, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρις, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέη, Ντέσερς

 
20:25 | 11.08.2026

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέλαρ, Ζεμζέμι, Μέγιερ, Ρούσεφ, Ίλιεφ 

 

20:25 | 11.08.2026
Βασικός ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό ο Λιβάι Γκαρσία

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Ραστόντερ, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία

 
20:24 | 11.08.2026
Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Βέλγος Γιάσπερ Βεργκόοτε.

Βοηθοί: Μίχαελ Γκέρολφ, Μαρτάιν Τίστερς

4ος διαιτητής: Νέιθαν Βερμπόμεν

VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ

AVAR: Βέσλι Ντε Κρέμερ

20:23 | 11.08.2026
Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ήδη από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλός του στα πλέι οφ
Ο νικητής του ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με την ομάδα από την Τουρκία να έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι με 1-0
20:23 | 11.08.2026
Αν αποκλειστεί, τότε το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του θα ολοκληρωθεί πρόωρα
20:22 | 11.08.2026
Το πρώτο παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 στο ΟΑΚΑ

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει το διπλό στη Σόφια για να προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League

20:22 | 11.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League

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