ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Στα πλέι οφ του Conference League οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1 στην παράταση, στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ, και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League.
Τα χρειάστηκε η ομάδα του Νίστρουπ στην παράταση, αλλά τα κατάφερε με χρυσό σκόρερ τον Ντέσερς
Σουτ του Ντέσερς, έδιωξε και πάλι ο Μαρίνοφ
Σουτ του Ταμπόρδα, έδιωξε δύσκολα ο Μαρίνοφ
Κεφαλιά του Φράνκο από το ύψος της μικρής περιοχής, άουτ η μπάλα
Ο Σομπρέρο "αγγίζει" το 2-2
Σουτ του Σομπρέρο από πλεονεκτική θέση, ψηλά άουτ η μπάλα
Ελέγχουν τον αγώνα οι πράσινοι
Ο Ντέσερς από κοντά βάζει και πάλι τους πράσινους μπροστά στο σκορ. Τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ
Στο παιχνίδι Ταμπόρδα και Τσέριν
Σκόρερ ο Ντβάλι με σουτ απο το ύψος του πέναλτι μετά αό σέντρα από δεξιά
Σουτ του Σομπρέρο, έδιωξε ο Πένια
Πρέπει να πάρει και πάλι την μπάλα στα πόδια του
Σουτ του Γιάγκουσιτς, έδιωξε ο Μαρίνοφ
Τουμπά αντί Ζαρουρί
Παραλίγο να σκοράρει με την πρώτη του επαφή ο Ντέσερς από την ωραία μπαλιά του Αντίνο, τον πρόλαβε ο Μαρίνοφ
Γιάγκουσιτς αντί Λιβάι Γκαρσία
Ντέσερς αντί Ραστόντερ
O Λιβάι Γκαρσία πρέσαρε, έκλεψε και εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1 του τριφυλλιού
55' Σουτ του Αντίνο, μπλόκαρε ο Μαρίνοφ
Σουτ του Λιβάι Γκαρσία, έδιωξε ο Μαρίνοφ, ο Αντίνο πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο τερματοφύλακας της Λέφσκι σταμάτησε και τον Αργεντινό
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Καλύτεροι οι πράσινοι, αλλά δεν έχουν βρει το γκολ
Ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε όμορφα τον Ζαρουρί, ο δεύτερος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ απέκρουσε δύσκολα
Κίτρινη κάρτα για τον Κάτρη. Τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου του
Ο Ραστόντερ τα έβαλε με όλη την άμυνα της ΤΣΣΚΑ, μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ
32' Σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή και δεξιά, με το αριστερό, άουτ η μπάλα
Ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν απειλεί ιδιαίτερα
Κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ
Σουτ του Κυριακόπουλου, λίγο άουτ η μπάλα
Ο Φαν Ντρόνγκελεν δεν μπόρεσε να πάρει την κοντινή κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, ο οποίος αστόχησε από καλή θέση μέσα στην περιοχή
Ο Πένια απέκρουσε εντυπωσιακά πλασέ του Ρούσεφ. Μεγάλη επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού
5' Σουτ του Κάτρη, πολύ άουτ η μπάλα
Μπήκε από τα πλάγια στην περιοχή, αλλά δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του
Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έχει ο Νίστρουπ στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρις, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρις, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέη, Ντέσερς
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέλαρ, Ζεμζέμι, Μέγιερ, Ρούσεφ, Ίλιεφ
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Ραστόντερ, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία
Βοηθοί: Μίχαελ Γκέρολφ, Μαρτάιν Τίστερς
4ος διαιτητής: Νέιθαν Βερμπόμεν
VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ
AVAR: Βέσλι Ντε Κρέμερ
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να πάρει το διπλό στη Σόφια για να προκριθεί στα πλέι οφ του Conference League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League