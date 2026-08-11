ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Στα πλέι οφ του Conference League οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ήδη από ποιο ζευγάρι θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλός του στα πλέι οφ

Ο νικητής του ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με την ομάδα από την Τουρκία να έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι με 1-0