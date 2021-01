ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ζήτησε συγγνώμη ο Τζέιμς με επίσημη δήλωση (pic)

H ένταση στο εσωτερικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας φαίνεται να μειώνεται οριστικά, μετά και τη δημόσια συγγνώμη του Μάικ Τζέιμς για τη συμπεριφορά του προς την ομάδα.

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι το πένθος για τον παππού του επηρέασε τις αντιδράσεις του και οδήγησε στην… παρεξήγηση με τη ρωσική ομάδα, η οποία και του είχε αποτρέψει να παραστεί στην κηδεία, σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει στα ΜΜΕ.

«Στις 8/1 ο παππούς που πέθανε μετά από μια σύντομη μάχη με καρκίνο του πνεύμονα. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου είχε σκαμπανεβάσματα και πολλές αλλαγές συνέβησαν. Δυστυχώς το πένθος πέρασε και στην προσωπική μου ζωή, κάποιες παρεξηγήσεις για εμένα και την ομάδα βγήκαν στα media. Θέλω να πω ότι το ζήτημα είναι προσωπικό και όχι λεπτομέρειες που ήθελα να υπάρχουν στα media.

Επίσης, θέλω να πω ότι πάντα υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπίσεις ένα θέμα και εγώ δεν τα έκανα όλα σωστά σε αυτή την περίπτωση, ούτε για εμένα, ούτε για την ομάδα που εκπροσωπώ. Γι’ αυτό τον λόγο θέλω να απολογηθώ και να πω ότι όσα έγιναν δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήθελα να τιμηθεί η μνήμη του παππού μου. Η ΤΣΣΚΑ κι εγώ θα δουλέψουμε εσωτερικά και θα τα καταφέρουμε σαν ομάδα. Θα ήθελα ο κόσμος να σεβαστεί και να αφήσει στο παρελθόν όσα έγιναν. Εκτομώ τις ευχές σας προς την οικογένειά μου και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον».

To whom it may concern pic.twitter.com/5jCDnB94iX