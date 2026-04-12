Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ: «Ένα πιθανό Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη Euroleague θα είναι λουτρό αίματος»

Τι είπε για Αταμάν και Μπαρτζώκα ο γκαρντ της Μονακό
O Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ
O Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ σε αγώνα της Μονακό (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ της Μονακό απάντησε σε ερωτήσεις για τη Euroleague στο Χ (πρώην Twitter) και αναφέρθηκε και σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον πιθανό να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ περιμένει… σφαγή σε έναν ελληνικό “εμφύλιο”.

Οι δηλώσεις του Μπλόσομγκεϊμ

Για μία πιθανή μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: “Λουτρό αίματος”

Για τις ομάδες που θα προκριθούν το Final Four: “Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μονακό, Ρεάλ. Εξαρτάται από την τελική τους κατάταξη”.

 

Για τον Εργκίν Αταμάν: “Είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κάποιος το βιογραφικό του. Είναι νικητής”.

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: “Είναι εξαιρετικός προπονητής”.

Για το ποιος θα είναι ο MVP και η πρόβλεψή του για την πιθανή καλύτερη πεντάδα: “Ο Βεζένκοφ MVP, Φρανσίσκο, Χόρτον-Τάκερ, Μπράιαντ, Μιλουτίνοφ”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
85
59
54
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo