Ο Τζέιμς Χάρντεν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους Μπρούκλιν Νετς και θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει για την άμεση ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τη ζωή του στη Νέα Υόρκη, αλλά και από την κατάσταση στην ομάδα, με τον ανεμβολίαστο Καϊρί Ίρβινγκ να έχει μειώσεις τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου.

Τα σενάρια για το μέλλον του έχουν έτσι “φουντώσει”, με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ να θεωρούν δεδομένο ότι θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι για να “ζυγίσει” τις επιλογές του, χωρίς να αποκλείεται τελικά να επιστρέψει στους Νετς. Πολλά θα εξαρτηθούν φυσικά και από την πορεία της ομάδας στα φετινά play off, αλλά οι Φιλαδέλφεια 76ερς “ονειρεύονται” ήδη την πιθανότητα απόκτησής του.

James Harden has not enjoyed living in Brooklyn and has voiced his frustrations regarding Kyrie Irving’s part-time playing status, per B/R’s @JakeLFischer



Harden has made it clear he intends to test out free agency even if it leads him back to the Nets pic.twitter.com/7bhI9QnGkO