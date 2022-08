Ο Τζέισον Ουίλιαμς έκανε μία δήλωση που θα συζητηθεί στο NBA, συγκρίνοντας την εποχή που αγωνιζόταν ο Μάικλ Τζόρνταν με τη σημερινή και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο παλαίμαχος γκαρντ του NBA υποστήριξε ότι ο Τζόρνταν σκόραρε πιο εύκολα τότε κόντρα σε παίκτες όπως ο Γκάρι Πέιτον, κάτι που δεν θα έκανε με την ίδια άνεση απέναντι στον Τζρου Χόλιντεϊ, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπρουκ Λόπεζ να τον περιμένουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «PlayersChoice»:

«Ήταν πολύ εύκολο για εκείνον να σκοράρει καλάθια απέναντι στον Γκάρι Πέιτον. Δεν είναι το ίδιο εύκολο τη σημερινή εποχή απέναντι στον Τζρου Χόλιντεϊ, έχοντας τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπρουκ Λόπεζ να τον περιμένουν. Δε θα σκόραρε το ίδιο εύκολα όπως έκανε τότε».

