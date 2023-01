Η είδηση του θανάτου του Τζιανλούκα Βιάλι σκόρπισε τη θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, με τους παλιούς του συμπαίκτες να προχωρούν σε συγκινητικές δηλώσεις. Ο Γκρέιαμ Σούνες “λύγισε” αναφερόμενος στον θρυλικό επιθετικό.

Έχοντας μόλις μάθει την είδηση του θανάτου του Τζιανλούκα Βιάλι, ο Γκρέιαμ Σούνες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του παλιού του συμπαίκτη στην Σαμπντόρια.

“Δεν μπορώ να σας πω, πόσο καλός τύπος ήταν. Αφήστε το ποδόσφαιρο στην άκρη για λίγο, ήταν μια πανέμορφη ψυχή. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν 20 ετών όταν τον συνάντησα και ήταν υπέροχο να είσαι γύρω του. Ήταν τόσο χαρούμενος τύπος και ένας εκπληκτικός παίκτης…. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του, στην σύζυγό του. Είχαν την ευλογία να διασταυρωθούν οι δρόμοι τους, τα παιδιά τους είχαν την ευλογία να έχουν έναν τέτοιο πατέρα” είπε μεταξύ άλλων ο συγκινημένος Γκρέιαμ Σούνες.

Graeme Souness with a touching tribute to his long time friend Gianluca Vialli pic.twitter.com/U93DmzhqOV