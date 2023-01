Ο παλαίμαχος άσος του ιταλικού ποδοσφαίρου Τζιανλούκα Βιάλι πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 58 ετών, έχοντας όμως καταφέρει να βοηθήσει την εθνική Ιταλίας, να ανέβει στην… κορυφή, στο Euro 2022. Το γούρι του στο τουρνουά με το πούλμαν και η συγκλονιστική αγκαλιά που έδωσε με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Ο Τζιανλούκα Βιάλι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο στο πάγκρεας το 2017, το.. φινάλε του 2022 τον βρήκε να μπαίνει στο νοσοκομείο και τελικά να “φεύγει” από τη ζωή, το πρωί της Παρασκευής (06.01).

Ο Βιάλι “μέτρησε” 59 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλίας, βρίσκοντας δίχτυα 16 φορές, ενώ έδωσε το παρών σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (Μεξικό 1986, Ιταλία 1990) και σε ένα Euro (1988 Δυτική Γερμανία).

Ο παλαίμαχος επιθετικός βρέθηκε στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαντσίνι στο Euro 2020 ως βοηθός, με την «σκουάντρα ατζούρα» να φτάνει ως την κατάκτηση του τροπαίου.

Δουλεύοντας με στην “σκουάντρα ατζούρα”, ο Βιάλι είχε την ευκαιρία να επανενωθεί με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρομπέρτο Μαντίνι, έναν «ισόβιο» φίλο και συμπαίκτη του στη Σαμπντόρια, όπου ήταν γνωστοί ως «το δίδυμο των γκολ».

Ο Βιάλι και ο Μαντσίνι οδήγησαν τους Ιταλούς στο Euro 2020, σηκώνοντας το τρόπαιο στο Γουέμπλεϊ, εκεί όπου, 29 χρόνια νωρίτερα, η ομάδα της Σαμπντόρια είχε χάσει τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από τη Μπαρτσελόνα.

Αμέσως μετά το τελευταίο χαμένο πέναλτι της Αγγλίας στον τελικό, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μαντσίνι ήταν να αγκαλιάσει σφιχτά τον συνεργάτη και φίλο του. Μία σκηνή που έκανε τους πάντες να ανατριχιάσουν.

Ένα από τα γούρια που προέκυψαν στην εθνική Ιταλίας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου τουρνουά, ήταν η… αργοπορία του Τζιανλούκα Βιάλι, στην επιβίβαση του στο πούλμαν της ομάδας.

Ο βοηθός του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα» είχε αργήσει να επιβιβαστεί στο πούλμαν στο ματς της πρεμιέρας με την Τουρκία στο “Ολίμπικο”, που είχε λήξει με το νικηφόρο 3-0 για τους Ιταλούς και αυτό θεωρήθηκε… γούρι στην “σκουάντρα ατζούρα”..

Οι Ιταλοί το τήρησαν σε όλα τα υπόλοιπα ματς, μέχρι και τη μεταφορά τους Λονδίνο, για τον τελικό του Γουέμπλεϊ.

