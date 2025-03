Τζόι Μπάρτον: Ένοχος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Ένοχος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του το 2021 κρίθηκε ο Τζόι Μπάρτον. Στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή, την οποία δεν θα εκτίσει, εάν δεν προβεί σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια.

Ο Τζόι Μπάρτον είχε χτυπήσει τη γυναίκα του, Τζόρτζια, στο σπίτι του ζευγαριού τον Ιούνιο του ’21, όταν μετά από καβγά για οικογενειακό θέμα, την άφησε με αιμορραγία στη μύτη και τραύματα στο μέτωπο

Ο 42χρονος -που μετά την απόσυρσή του από την ενεργο δράση, ασχολήθηκε με την προπονητική- φέρεται να είχε αρπάξει την 38χρονη, να την είχε σπρώξει και να την είχε κλοτσήσει στο κεφάλι, όντας μεθυσμένος.

Στο παρελθόν, ο Μπάρτον βρέθηκε στο προσκήνιο λόγω σεξιστικών δημοσιεύσεων στα social media. Σαν πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είχε δηλώσει πως “δεν έχουν κανενός είδους εξουσία να μιλούν για το ανδρικό ποδόσφαιρο”, αναφερόμενος σε σχολιάστριες ποδοσφαιρικών αγώνων.

