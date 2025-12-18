Αθλητικά

Τζόκοβιτς σε Παγώνη: «Θυμήσου την προπόνησή μας όταν κερδίσεις το πρώτο σου slam»

Ο Σέρβος τενίστας αποθέωσε τον Ραφαήλ Παγώνη στο instagram
Τζόκοβιτς
Ο Τζόκοβιτς με τον Παγώνη

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε προπόνηση με τον Ραφαήλ Παγώνη και λίγες μέρες αργότερα σε ανάρτησή του στο instagram αποθέωσε τον νεαρό τενίστα.

Ο Ραφαήλ Παγώνης στην κοινή προπόνηση που έκανε την Κυριακή (14/12/25) με τον Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως «κέρδισε» με το ταλέντο του τον Σέρβο τενίστα που είπε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί τον νεαρό Έλληνα τενίστα μελλοντικό αστέρι του αθλήματος.

«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσεις το πρώτο σου σλαμ)», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τενίστας.

