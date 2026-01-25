Τζόκοβιτς: «Θα είμαι στην Αθήνα για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, ανυπομονώ για την αδελφική αναμέτρηση»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι γνωστό ότι είναι υποστηρικτής του Ερυθρού Αστέρα και όπως δήλωσε κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (12/02/26, 21:15) στο ΣΕΦ από κοντά.

Οι τρεις διαδοχικές νίκες του Ερυθρού Αστέρα έχουν ενθουσιάσει τον Τζόκοβιτς και προανήγγειλε την παρουσία του στην «αδερφική αναμέτρηση», όπως την χαρακτήρισε, κόντρα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, τόνισε ότι θα προμηθευτεί εισιτήρια για το Final Four που θα γίνει στο Telekom Center, ελπίζοντας ότι η ομάδα του θα βρίσκεται εκεί.

Οι δηλώσεις του Τζόκοβιτς

«Ειλικρινά, έμεινα έκπληκτος. Ως οπαδός, δεν περίμενα να κερδίσουν τρία συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας. Υπάρχουν ακόμα πολλά ματς. Φυσικά, ιδρώνω κατά τη διάρκεια των αγώνων, ακόμα περισσότερο από ό,τι όταν παίζω, ειλικρινά.

Τώρα έχουμε μια σειρά από εντός έδρας αγώνες, αλλά και έναν εκτός έδρας εναντίον του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα είμαι στην Αθήνα εκείνη την περίοδο και ανυπομονώ για την αδελφική αναμέτρηση. Ελπίζω, ανυπομονώ, θα αγοράσω εισιτήρια για το Final Four και ας δούμε τι θα κάνει ο Θεός για εμάς».