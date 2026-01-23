Τζολάκης: Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι αβέβαιος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχεις εκπαίδευση και πτυχίο

Η συνέντευξη του Κωνσταντή Τζολάκη στην ιστοσελίδα της FIFPro ως Ambassador εκπαίδευσης του ΠΣΑΠΠ.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, με τον νεαρό γκόλκιπερ να κλέβει την παράσταση με τις αποκρούσεις του στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για το Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPro ως Ambassador εκπαίδευσης του ΠΣΑΠΠ για τους λόγους που πρέπει να εκπαιδευθεί ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε έναν τομέα, όταν ολοκληρωθεί η ποδοσφαιρική του καριέρα, προτρέποντας τους αθλητές να ασχοληθούν και με κάποιον άλλον τομέα στη ζωή τους.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPro για την εκπαίδευση που πρέπει να λάβει ένας ποδοσφαιριστής, καθώς ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι αβέβαιος.

“Αυτό που με παρακίνησε να συνεχίσω τις σπουδές μου ήταν το γεγονός ότι είχα ήδη καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο, όταν προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ήταν άδικο και κρίμα να αφήσω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά να πάει χαμένη και να μην ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει. Από τότε που ήμουν μικρός, μου άρεσαν πάντα τα μαθηματικά και οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά, οπότε ήταν φυσικό να επιλέξω τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως πεδίο σπουδών μου“, είπε αρχικά ο Τζολάκης στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω των συνεχών και απαιτητικών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, όπου εκτός των αναμετρήσεων συμπεριλαμβάνουν και πολλές μετακινήσεις.

“Αυτό που έμαθα περισσότερο από την πανεπιστημιακή μου εμπειρία είναι η σημασία της συνέπειας. Πρέπει να παραμένεις αφοσιωμένος σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν δεν το κάνεις, τελικά θα σε προλάβει αργότερα. Ο λόγος που άρχισα να σκέφτομαι τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο προήλθε από τη συμβουλή των γονιών μου.

Πάντα μου έλεγαν ότι ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα και ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, όπως ο επαγγελματικός αθλητισμός. Έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πάντα αυτές τις σκέψεις και προσπαθώ να αξιοποιώ στο έπακρο τις σπουδές μου, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι θα με βοηθήσουν. Το κάνουν ήδη, ακόμα και τώρα“, τόνισε.

Ο 23χρονος γκολκίπερ στάθηκε ακόμη και σε όλα όσα του προσέφεραν οι σπουδές του.

“Προς το παρόν, δεν μπορώ να πω ότι οι σπουδές μου με έχουν βοηθήσει σημαντικά στο γήπεδο, αλλά σίγουρα με έχουν βοηθήσει εκτός αυτού. Έχω αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες που μου επιτρέπουν να κατανοώ περισσότερα για οικονομικά θέματα και να συμμετέχω σε συζητήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα.

Οι σπουδές μου σίγουρα θα με βοηθήσουν κατά τη διάρκεια και μετά της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, καθώς σχετίζονται με τον οικονομικό τομέα. Τα κέρδη που έχω όλα αυτά τα χρόνια που παίζω είναι πως θέλω να ξέρω πώς να διαχειρίζομαι και να επενδύω σωστά, ώστε να μπορέσω να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον για μένα και την οικογένειά μου“.

Τέλος, ο Τζολάκης έδωσε τη δική του συμβουλή στους συναδέλφους του.

“Ο ΠΣΑΠΠ κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής του απονέμει ένα βραβείο σε κάθε ποδοσφαιριστή που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, προωθώντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία μιας διπλής καριέρας (σ.σ. «Dual Career»). Επίσης αναφέρει την αξία της διπλής καριέρας κατά τις επισκέψεις του στα αποδυτήρια. Το μήνυμα που θα έδινα είναι το ίδιο που μου έδωσαν και οι γονείς μου:

Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι ένας αβέβαιος τομέας και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η ζωή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχεις εκπαίδευση και πτυχίο σε έναν συγκεκριμένο τομέα, επειδή η γνώση θα είναι πάντα πολύτιμη, είτε είσαι 25 είτε 40 ετών. Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή“, δήλωσε χαρακτηριστικά.