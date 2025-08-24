US Open 2025: Ξεκινά το Grand Slam της Νέας Υόρκης – Το κίνητρο του Τζόκοβιτς και το στοίχημα του Τσιτσιπά

Η Νέα Υόρκη φοράει ξανά τα καλά της και υποδέχεται το US Open 2025, το τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της φετινής σεζόν. Το τουρνουά κάνει πρεμιέρα σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου, με τους κορυφαίους αθλητές του τένις στον κόσμο να στοχεύουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Μεταξύ των προσώπων που ξεχωρίζουν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο φυσικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο του US Open δεν είναι άλλα από τους Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ οι οποίοι έχουν κατακτήσει τα επτά τελευταία Grand Slam, δημιουργώντας ένα δικό τους «δίπολο». Ο Ιταλός μετρά τέσσερις τίτλους, ο Ισπανός τρεις, και οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στους δύο τελευταίους τελικούς. Στο Roland Garros όπου ο «Καρλίτος» πήρε τον τίτλο και στο Wimbledon όπου θριάμβευσε ο Ιταλός. Κάπου εκεί, ο Τζόκοβιτς θέλει να… απαντήσει και να διεκδικήσει τον τίτλο, σε μια σεζόν που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τίτλο σε επίπεδο Grand Slam!

Ο 38χρονος Σέρβος θα συμμετάσχει για 81η συμμετοχή του σε Major τουρνουά, κυνηγώντας τον 25ο τίτλο στο παλμαρέ του και 5ο στο US Open.

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, το US Open είναι μια ευκαιρία επανεκκίνησης. Μετά από μια δύσκολη και ασταθή σεζόν, ο Έλληνας πρωταθλητής θα κυνηγήσει την υπέρβαση, προσπαθώντας να βρει ξανά τον ρυθμό και την αυτοπεποίθηση που τον έφεραν στην ελίτ του παγκόσμιου τένις τα προηγούμενα χρόνια.

Ο «Στεφ» έχει ξανά στο πλευρό του τον πατέρα του Απόστολο και δείχνει πως μπορεί να ξανά βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο, παρά το συνεχόμενο ντεφορμάρισμά του. Αξίζει να σημειωθεί πως στο τουρνουά της Νέας Υόρκης ο «Στεφ» δεν έχει καταφέρει να πάει μακριά, με καλύτερη παρουσία του τη συμμετοχή στον 3ο γύρο το 2020.

Η πρεμιέρα της Κυριακής (24/8/25) περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις, με τους Τζόκοβιτς, Σαμπαλένκα, Φριτς, Μεντβέντεφ, Πεγκούλα να «ανοίγουν» το πρόγραμμα στο τουρνουά.

Αναλυτικά το Κυριακάτικο πρόγραμμα

Arthur Ashe Stadium

Έναρξη πρώτου αγώνα στις 19:00 (ώρα Ελλάδας)

Μπεν Σέλτον – Ιγνάσιο Μπούσε

Αρίνα Σαμπαλένκα – Ρεμπέκα Μασάροβα

Όχι πριν τις 02:00 (ξημερώματα Δευτέρας)

Νόβακ Τζόκοβιτς – Λέρνερ Τιεν

Τζέσικα Πεγκούλα – Μαγιάρ Σερίφ

Louis Armstrong Stadium

Έναρξη πρώτου αγώνα στις 18:00 (ώρα Ελλάδας)

Έμα Ραντουκάνου – Ένα Σιμπαχάρα

Εμίλιο Νάβα – Τέιλορ Φριτς

Όχι πριν τις 02:00 (ξημερώματα Δευτέρας)

Ντεστανεΐ Αϊάβα – Τζασμίν Παολίνι

Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Μπενζαμέν Μπονζί