US Open: Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, την Τρίτη η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά

Η ώρα της ελληνικής παρουσίας στο τελευταίο Grand Slam του 2025 έφτασε, με τους Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη να ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους στο US Open.

Το US Open ξεκινά την Κυριακή (24/8), ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη (Νο62 στην παγκόσμια κατάταξη) θα μπει στη μάχη τη Δευτέρα (25/8), αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο την έμπειρη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Το ματς είναι προγραμματισμένο για το βράδυ και δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας). Από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (26/8), με αντίπαλο τον Γάλλο Αλεξάντρ Μιλέρ.

Την ίδια μέρα θα αγωνιστούν και οι Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ, Ίγκα Σβιόντεκ και Κόκο Γκοφ, σε μια ημέρα με έντονο ενδιαφέρον για τους φίλους του τένις.