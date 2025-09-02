US Open: Η πολυτελής ζωή του Πολωνού «πιο μισητού ανθρώπου στο διαδίκτυο» – Ζει στο «χωριό των εκατομμυριούχων» σε έπαυλη με τεχνητή λίμνη και γήπεδο τένις

Σε ένα εντυπωσιακό αρχοντικό, μία υπερπολυτελή βίλα ζει Πολωνός CEO μεγιστάνας κατασκευών, ο οποίος έγινε παγκόσμιο θέμα όταν άρπαξε από τα χέρια ενός μικρού θαυμαστή το καπέλο που είχε υπογράψει παίκτης του US Open – και μάλιστα μπροστά στις κάμερες.

Ο Πιοτρ Στσέρεκ, CEO και εκατομμυριούχος, χρίστηκε στα social media «ο πιο μισητός άνθρωπος στο διαδίκτυο» – ίσως και στην Αμερική – μετά το περιστατικό με το καπέλο του Καμίλ Μάιχρτσακ στο US Open. Τη Δευτέρα (01.09.2025) και μετά τον σάλο αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι έκανε ένα «τεράστιο λάθος». Η ζημιά βέβαια έχει γίνει με αποτέλεσμα οι συμπρατιώτές του τού έχουν γυρίσει την πλάτη.

Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο επιχειρηματίας ζει με τη σύζυγό του Άννα και τους δύο γιους τους, ηλικίας 10 και 12 ετών, σε μια πολυτελή, σύγχρονη βίλα σε ιστορικό πολωνικό χωριό που οι ντόπιοι αποκαλούν «το χωριό των εκατομμυριούχων». Η έπαυλη διαθέτει δική της τεχνητή λίμνη αλλά και γήπεδο τένις, στο οποίο φιλοξενούν επαγγελματίες παίκτες.

Το σπίτι, που περιβάλλεται από περιφραγμένους, φροντισμένους κήπους, κοστολογείται πάνω από περίπου 406.000 λίρες – ποσό δεκαπλάσιο από την αξία ενός μέσου σπιτιού στην Πολωνία. Σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων από τη βίλα τους βρίσκεται το Calisia Tenis Pro, το κλαμπ τένις που ανήκει στο εύπορο ζευγάρι.

Μέσα στη θύελλα αντιδράσεων, ο Στσέρεκ έσπασε τη σιωπή του, υποστηρίζοντας πως είχε την εντύπωση ότι ο Πολωνός τενίστας Μάιχρτσακ «έδινε το καπέλο σε εκείνον» και συγκεκριμένα για τους γιους του.

Στην πατρίδα του είναι γνωστός επιχειρηματίας, ιδιαίτερα δραστήριος στον χώρο του τένις. Η εταιρεία του, Drogbruk, που εξειδικεύεται στις πλακοστρώσεις και στο σκυρόδεμα, είναι χορηγός της Πολωνικής Ομοσπονδίας Τένις. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του Άννα είναι φανατικοί του αθλήματος, με δικό τους γήπεδο στην έπαυλη τους.

Μάλιστα, το ζευγάρι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ούρσουλα Ραντβάνσκα, την πρώην πρωταθλήτρια του πολωνικού τένις, η οποία συχνά τους επισκέπτεται για να παίξει στον ιδιωτικό τους χώρο.

Φωτογραφίες των τελευταίων πέντε χρόνων δείχνουν τον Στσέρεκ και τη σύζυγό του να συμμετέχουν ενεργά σε τουρνουά που φιλοξενούνται στο Calisia Tenis Pro.

Το χρονικό

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος που ξέσπασε μετά από το παράδοξο περιστατικό που συνέβη στις κερκίδες του US Open. Ένας Πολωνός επιχειρηματίας, λάτρης του τένις και ερασιτέχνης ο ίδιος, δεν δίστασε να αρπάξει το υπογεγραμμένο καπέλο που είχε στα χέρια του ένα μικρό αγόρι.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αναμνηστικά στους φιλάθλους μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open. Ένας άνδρας, που αναγνωρίστηκε ότι είναι ο CEO μεγάλης πολωνικής εταιρίας, άρπαξε μέσα από τα χέρια ενός παιδιού το καπελάκι που μόλις του είχε υπογράψει ο τενίστας.

Ο άνδρας μάλιστα έβαλε το καπέλο μέσα στην τσάντα του και, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, συνέχισε να βγάζει selfie με τη σύντροφό του.

Ωστόσο, υπολόγισε χωρίς την παρατηρητικότητα των θεατών που τραβούσαν βίντεο στον χώρο. Πολύ σύντομα το βίντεο με τον ίδιο να αρπάζει το καπελάκι αναρτήθηκε στα social media και δεν άργησε να γίνει viral.

Ο «κλέφτης» του καπέλου αναγνωρίστηκε πολύ εύκολα από τους Πολωνούς χρήστες του διαδικτύου κι έτσι κατέληξαν στον Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδιοκτήτη μιας πολωνικής εταιρείας κατασκευών με την επωνυμία Drogbruk.

Τα αρνητικά σχόλια έπεφταν βροχή ενώ ήταν τόσο επικριτικά που συμπαρέσυραν στην κατηφόρα και την αξιολόγηση της εταιρείας. Ο Στσέρεκ απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του.

Μη μπορώντας απλώς να αγνοεί τον σάλο που προκάλεσε με την αψυχολόγητη και παράδοξη κίνησή του, ο Πολωνός επιχειρηματίας έκανε μία δημόσια τοποθέτηση στο φόρουμ Gowork.

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο.

Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το “όποιος φτάνει πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος”, ισχυρίστηκε χρησιμοποιώντας τη γνωστή αγγλική φράση “first come, first served” που, όπως φάνηκε, είναι για αυτόν στάση ζωής.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο.

Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα» συμπλήρωσε.

Η συγγνώμη που… άργησε μία μέρα

Ο Πολωνός CEO της Drogbruk, που μετά την πράξη του στο US Open είναι «ο πιο μισητός άνθρωπος στην Αμερική», προχωρώντας σε ανάρτηση στον λογαριασμό της εταιρείας του στο Instagram, παραδέχθηκε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και αποκάλυψε ότι έχει επιστρέψει το καπέλο στον Μπροκ.

«Ξέρω ότι έκανα κάτι που έμοιαζε σαν να ήθελα συνειδητά να πάρω ένα ενθύμιο από ένα παιδί», έγραψε σε δήλωσή του. «Αυτό δεν ήταν η πρόθεσή μου, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το αγόρι και απογοήτευσα τους φιλάθλους».

Ο 50χρονος έγραψε ακόμα στα social media τη Δευτέρα: «Θα ήθελα να ζητήσω ξεκάθαρα συγγνώμη από το αγόρι, την οικογένειά του, τους φιλάθλους και τον ίδιο τον παίκτη». Πρόσθεσε ότι επέστρεψε το καπέλο στο παιδί και ελπίζει ότι αυτό «επανόρθωσε έστω και μερικώς τη ζημιά που έγινε».

Όσο για το αγόρι που έλαβε ένα σκληρό μάθημα από τον Πολωνό CEO, η ιστορία είχε αίσιο τέλος. Ο τενίστας πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί και φρόντισε να επικοινωνήσει απευθείας με το παιδί ώστε να το συναντήσει και να του χαρίσει ένα νέο καπέλο με αυτόγραφο.

Ο Μάιχρζακ εξήγησε ότι δεν ήξερε καν ότι ο μικρός δεν είχε πάρει το καπέλο και ήθελε να διορθώσει αμέσως τα όσα έγιναν όταν έμαθε ότι κάποιος του το άρπαξε μέσα από τα χέρια.

Πληροφορίες από Dailymail