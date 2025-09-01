US Open: Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη ο «πιο μισητός άνθρωπος στην Αμερική», ο Πολωνός CEO που έκλεψε το υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί

Ο Πιότρ Στσέρεκ, ο άνδρας που προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο μετά το βίντεο που έγινε viral και τον δείχνει να κλέβει υπογεγραμμένο καπέλο μέσα απο τα χέρια μικρού παιδιού όταν ο τενίστας Καμίλ Μάιρζακ πήγε να του το χαρίσει στο US Open αναγκάστηκε τελικά να ζητήσει συγγνώμη – αφού αρχικά ήταν αμετανόητος για την πράξη του – και παραδέχτηκε ότι «έκανε ένα τεράστιο λάθος».

Ο Πολωνός CEO της Drogbruk, που μετά την πράξη του στο US Open είναι «ο πιο μισητός άνθρωπος στην Αμερική», προχωρώντας σε ανάρτηση στον λογαριασμό της εταιρείας του στο Instagram, παραδέχθηκε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και αποκάλυψε ότι έχει επιστρέψει το καπέλο στον Μπροκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Szczerek, που απενεργοποίησε τα σχόλια στην ανάρτηση «από ανησυχία για την οικογένειά μου», έγραψε: «Λόγω του περιστατικού στη διάρκεια του αγώνα του Kamil Majchrzak στο US Open, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το παιδί που πληγώθηκε, την οικογένειά του, όλους τους θαυμαστές και τον ίδιο τον παίκτη.

Έκανα σοβαρό λάθος. Εν μέσω της συγκίνησης και των πανηγυρισμών, ήμουν πεπεισμένος ότι ο τενίστας μου έδινε το καπέλο – για τους γιους μου, που είχαν ζητήσει προηγουμένως αυτόγραφα.

Αυτή η λανθασμένη πεποίθηση με οδήγησε να απλώσω το χέρι μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα γνωρίζω ότι έκανα κάτι που φαινόταν σαν να πήρα σκόπιμα ένα αναμνηστικό από ένα παιδί. Δεν ήταν η πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το παιδί και απογοήτευσα τους θαυμαστές.

Το καπέλο δόθηκε τελικά στο παιδί, και μια συγγνώμη οφείλεται στην οικογένεια. Ελπίζω ότι έχω τουλάχιστον εν μέρει διορθώσει τη ζημιά».

«Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω: ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου, ούτε οι γιοι μου σχολιάσαμε αυτή την κατάσταση στα social media ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο», συνέχισε. «Δεν χρησιμοποιήσαμε τις υπηρεσίες κάποιας δικηγορικής εταιρείας γι’ αυτό. Όλες οι φερόμενες δηλώσεις που εμφανίζονται διαδικτυακά δεν είναι δικές μας».

«Εδώ και χρόνια, η σύζυγός μου κι εγώ συμμετέχουμε σε δράσεις που βοηθούν παιδιά και νεαρούς αθλητές, αλλά αυτή η κατάσταση μου έδειξε ότι μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να ακυρώσει χρόνια δουλειάς και στήριξης. Είναι ένα επώδυνο αλλά απαραίτητο μάθημα ταπεινότητας για μένα».

«Για τον λόγο αυτό, θα συμμετέχω ακόμα πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν παιδιά και νέους και σε δράσεις κατά της βίας και του μίσους. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από πράξεις μπορώ να ξαναχτίσω την εμπιστοσύνη που χάθηκε».

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά αφότου ο Πολωνός παίκτης Majchrzak πλησίασε το κοινό μετά τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Ο 29χρονος συνέχεια καταγράφηκε σε βίντεο να βγάζει το καπέλο του και να το δίνει στο ενθουσιασμένο παιδί που βρισκόταν στο πλήθος. Αλλά σε ένα βίντεο που προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, ο Szczerek στεκόταν δίπλα στο έκπληκτο αγόρι, απλώνοντας το χέρι του, άρπαξε το καπέλο με το αυτόγραφο και το έβαλε στην τσάντα του.

Αυτό άφησε το παιδί απογοητευμένος και να ρωτάει: «Τι κάνεις;», καθώς ο Majchrzak απομακρυνόταν, μη γνωρίζοντας τι είχε μόλις συμβεί.

Το βίντεο με την κλοπή του καπέλου προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές να χαρακτηρίζουν τον άγνωστο άνδρα «εγωιστή» και «ηλίθιο» για το ότι έκλεψε μια στιγμή που θα έπρεπε να ανήκει σε ένα παιδί.