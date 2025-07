Βαγγέλης Μαρινάκης: «Στείλαμε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη με την ανανέωση του Γκιμπς Γουάιτ στη Νότιγχαμ Φόρεστ»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να “δέσει” έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας, τον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε για το γεγονός στο κανάλι του συλλόγου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ και τόνισε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, με την ανανέωση του συμβολαίου του 27χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού.

“Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Μοιραζόμαστε τις ίδιες φιλοδοξίες, όνειρα και είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Αγαπάει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και έγινε ήδη θρύλος της ομάδας. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στους υποστηρικτές μας και φυσικά στους υποστηρικτές των άλλων ομάδων στην Αγγλία και στην Ευρώπη ότι με τους θρύλους πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι με τον κατάλληλο τρόπο.

Όσο καιρό είμαι στα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ, όλες αυτές οι δράσεις και οι προσεγγίσεις θα παίρνουν θέση, επαναλαμβάνω με τον σωστό τρόπο. Δεν θα αφήσω κανέναν από άλλη ομάδα να προσπαθήσει να πάρει παίκτη από εμάς ή να κάνει κάτι που δεν συμφωνούμε.

“We share the same dreams and ambitions.”



