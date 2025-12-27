Αθλητικά

Βαγγέλης Παυλίδης: «Χαρούμενος για τα 50 γκολ στην Μπενφίκα»

Ο Έλληνας επιθετικός μίλησε για το ορόσημο των 50 γκολ με τη φανέλα των «αετών»
Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πανηγυρίζει με την Μπενφίκα/ REUTERS/Rita Franca

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα 50 γκολ σε 86 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα και μίλησε στην κάμερα της ομάδας του για την πορεία του στο σύλλογο.

«Είμαι στην Μπενφίκα μόνο ενάμιση χρόνο και είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ», δήλωσε ο Παυλίδης για τα 50 τέρματα που έχει με τη φανέλα των κόκκινων της Λισαβόνας.

Για το χατ τρικ του κόντρα στην Μπαρτσελόνα την περσινή σεζόν είπε «ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό και πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League».

Στο τέλος ανέφερε ότι η χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν καλή για αυτόν λέγοντας χαρακτηριστικά «ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους σπουδαίους παίκτες».

Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός έχει πετύχει 20 γκολ σε 29 παιχνίδια, ενώ μέσα στο 2025 σκόραρε 43 φορές και είναι πίσω μόνο από τους κορυφαίους Εμπαπέ (59) και Κέιν (51).

