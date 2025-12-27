Βαγγέλης Παυλίδης: «Χαρούμενος για τα 50 γκολ στην Μπενφίκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα 50 γκολ σε 86 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα και μίλησε στην κάμερα της ομάδας του για την πορεία του στο σύλλογο.

«Είμαι στην Μπενφίκα μόνο ενάμιση χρόνο και είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ», δήλωσε ο Παυλίδης για τα 50 τέρματα που έχει με τη φανέλα των κόκκινων της Λισαβόνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το χατ τρικ του κόντρα στην Μπαρτσελόνα την περσινή σεζόν είπε «ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό και πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League».

Στο τέλος ανέφερε ότι η χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν καλή για αυτόν λέγοντας χαρακτηριστικά «ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους σπουδαίους παίκτες».

golos com o manto sagrado! pic.twitter.com/rOdXgudrIV — SL Benfica (@SLBenfica) December 26, 2025

Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας επιθετικός έχει πετύχει 20 γκολ σε 29 παιχνίδια, ενώ μέσα στο 2025 σκόραρε 43 φορές και είναι πίσω μόνο από τους κορυφαίους Εμπαπέ (59) και Κέιν (51).