Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: Ήττα για τις ψυχωμένες πράσινες στην Ιταλία, όμως ο τίτλος του Challenge Cup θα κριθεί στη ρεβάνς

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην Ιταλία κόντρα στη Βαλεφόλια στον τελικό του Challenge Cup, όμως απέδειξε ότι αξίζει το τρόπαιο, καθώς έφτασε το παιχνίδι στα πέντε σετ, καθώς ηττήθηκε 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) και άφησε τα πάντα ανοιχτά για τον επαναληπτικό της Γλυφάδας (18/03, 19:00).

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στο τέταρτο σετ του αγώνα έδειξε μέταλλο και χαρακτήρα από τις αθλήτριες του Κιαπίνι και είναι δεδομένο ότι ο τελικός στην Αθήνα μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας θα είναι μεγάλη ευκαιρία για την κατάκτηση του Challenge Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινες με καθαρή νίκη (3-0, 3-1) θα σηκώσουν την κούπα στην Γλυφάδα, ενώ αν το σκορ έρθει 3-2 υπέρ τους, θα παίξουν χρυσό σετ. Σε περίπτωσή ήττας, οι Ιταλίδες θα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του θεσμού.

Ο αγώνας

Η Βαλεφόλια ήταν καλύτερη στο πρώτο σετ του αγώνα και κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό της για να έχει διαφορά ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια για να κάνει το 1-0 στον τελικό με 25-20.

Οι πράσινες απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, αφού αντέδρασαν στο δεύτερο σετ του αγώνα για να κερδίσουν και αυτές 25-20 και να φέρουν στα ίσα το παιχνίδι και να ανέβουν ψυχολογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισοφάριση δεν βοήθησε το «τριφύλλι», καθώς οι παίκτριες του Κιαπίνι δεν εμφανίστηκαν στο τρίτο σετ του τελικού του Challenge Cup και άφησαν τις Ιταλίδες να κάνουν ό,τι θελουν. Η Βαλεφόλια έκανε το 2-1 νικώντας 25-12.

Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού στο τέταρτο σετ απέδειξαν ότι δεν βρίσκονται τυχαία στον τελικό της διοργάνωσης, αφού δεν τα παράτησαν ποτέ και επέστρεψαν από το -6 (12-6) για να ισοφαρίσουν το παιχνίδι και να εξασφαλίσουν ότι με νίκη με 3-0 ή 3-1 στη Γλυφάδα θα κατακτήσουν το τρόπαιο.

Στο τελευταίο σετ και πάλι οι Ιταλίδες πήραν προβάδισμα (11-6), που έδειχνε ότι δεν γυρνάει, όμως οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού πάλεψαν μέχρι το φινάλε και κατάφεραν να αγχώσουν τη Βαλεφόλια, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2, αφού επικράτησε 15-12.