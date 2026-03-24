Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Ήττα στο «θρίλερ» της Ισπανίας για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 85-84 στην έδρα της Βαλένθια και έχασε μία τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη τετράδα. Μοιραίος για τους ερυθρόλευκους ο Φουρνιέ, που έκανε φάουλ στην τελευταία άμυνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν έτοιμος να δώσει τη νίκη στον Ολυμπιακό με τεράστιο τρίποντο 13” πριν τη λήξη, όμως στην άμυνα έκανε φάουλ στην προσπάθεια να κλέψει και ο Ντε Λαρέα με δύο εύστοχες βολές έδωσε τη νίκη στη Βαλένθια. Ο Γάλλος αστόχησε στο τελευταίο σουτ υπό δύσκολες συνθήκες.

Οι Πειραιώτες είχαν πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Γουόρντ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Φουρνιέ ήταν επιδραστικός στο φινάλε, όμως οι Ισπανοί με ένα σερί 6-0 μπήκαν στο παιχνίδι και τελικά πήραν τη νίκη που τους κράτησε στις δύο νίκες μακριά από τις ομάδες που τους καταδιώκουν.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με μεγάλη νευρικότητα και αστοχία. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χεράκι – χεράκι σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο και η Βαλένθια με καλάθι του Σακό στην εκπνοή πήρε το προβάδισμα με 25-23 σε μία περίοδο με συνολικά 10 λάθη από τις δύο ομάδες (6 η Βαλένθια, 4 ο Ολυμπιακός).

Οι ερυθρόλευκοι στο δεύτερο δεκάλεπτο εμφανίστηκαν καλύτεροι και με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ (κυρίως στην πρώτη περίοδο) και τον Γουόρντ πήραν μία καλή διαφορά για την επανάληψη, αφού το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 42-50 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άθλια το τρίτο δεκάλεπτο και επέτρεψε ένα σερί 12-2, το οποίο έβαλε μπροστά τους Ισπανούς με 54-52. Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν με τον Γουόρντ να είναι καθοριστικός και με buzzer beater του Γουόκαπ έκλεισε μπροστά την τρίτη περίοδο με δύο πόντους (67-69).

