Βαλένθια – Ολυμπιακός live για την 33η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι για την 33η αγωνιστική της Euroleague με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει μία ανάσα από την εξασφάλιση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου, η οποία θα του χαρίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
22:18 | 24.03.2026
Τάπα του Τζόουνς στη λήξη του ημιχρόνου, μπροστά με 8 πόντους ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο
22:17 | 24.03.2026
42-50 με floater του Γουόρντ
22:15 | 24.03.2026
42-48 με τρίποντο της Βαλένθια
22:14 | 24.03.2026
39-48 ξεφεύγουν οι Πειραιώτες με τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:14 | 24.03.2026
39-45 με υπέροχο καλάθι του Βεζένκοφ
22:13 | 24.03.2026
39-43 με καλάθι του Σακό
22:11 | 24.03.2026
37-43 ξανά ο Βεζένκοφ, τάιμ άουτ 2' πριν το φινάλε του ημιχρόνου
22:08 | 24.03.2026
37-41 με 2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:07 | 24.03.2026
37-39 με καλάθι του Βεζένκοφ, είχε προηγηθεί φάουλ στον Μιλουτίνοφ που δε δόθηκε
22:06 | 24.03.2026
37-37 με καλάθι του Σακό
22:05 | 24.03.2026
35-37 με 2 βολές του Γουόρντ
22:05 | 24.03.2026
35-35 ισοφάρισε ξανά ο Μοντέρο
22:02 | 24.03.2026
33-35 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Πίτερς
22:01 | 24.03.2026
33-33 με δυναμικό κάρφωμα του Γουόρντ
22:01 | 24.03.2026
33-31 με λέι απ του Μοντέρο
22:00 | 24.03.2026
31-31 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός
22:00 | 24.03.2026
31-29 απάντησε ο Πραντίγια
21:59 | 24.03.2026
28-29 με μακρινό τρίποντο του Άλεκ Πίτερς
21:57 | 24.03.2026
28-26 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
21:56 | 24.03.2026
28-25 με τρίποντο του Τόμπσον και καλάθι του Τζόουνς
21:55 | 24.03.2026
6 λάθη η Βαλένθια και 4 ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο
21:54 | 24.03.2026
Το παιχνίδι έχει γρήγορο ρυθμό αλλά μεγάλη νευρικότητα με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει αρκετά λάθη
21:51 | 24.03.2026
25-23 με καλάθι του Σακό ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος του αγώνα
21:51 | 24.03.2026
23-23 με ωραία προσπάθεια του Γουόρντ
21:50 | 24.03.2026
23-21 προβάδισμα για τη Βαλένθια με τρίποντο του Κι
21:49 | 24.03.2026
20-21 με λέι απ του Σακό
21:49 | 24.03.2026
18-21 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:47 | 24.03.2026
18-19 με τρίποντο του Τέιλορ
21:47 | 24.03.2026
15-19 μπήκε ζεστός με τρίποντο ο Φουρνιέ
21:47 | 24.03.2026
15-16 με τον Κι
21:43 | 24.03.2026
13-16 με απίθανο τρίποντο του Βεζένκοφ
21:43 | 24.03.2026
13-13 με λέι απ του Μουρ
21:41 | 24.03.2026
11-13 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
21:40 | 24.03.2026
11-11 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
21:39 | 24.03.2026
11-9 με τρίποντο του Ρίβερς
21:36 | 24.03.2026
Πολλά λάθη από τις δύο ομάδες, παραμένει το 8-9 με 6' να απομένουν
21:35 | 24.03.2026
8-9 με τη βολή του Γουόκαπ
21:35 | 24.03.2026
8-8 καλάθι και φάουλ του Γουόκαπ
21:35 | 24.03.2026
8-6 με τρίποντο της Βαλένθια
21:35 | 24.03.2026
5-6 μείωσε ο Μπαντιό
21:34 | 24.03.2026
3-6 ρεσιτάλ Βεζένκοφ στην έναρξη του αγώνα
21:34 | 24.03.2026
3-4 με τρίποντο του Πουέρτο
21:33 | 24.03.2026
0-4 με τον Βεζένκοφ
21:33 | 24.03.2026
0-2 με 2/3 βολές του Βεζένκοφ
21:32 | 24.03.2026
Τρεις βολές για τον Ολυμπιακό για φάουλ του Τόμπσον πάνω στο Βεζένκοφ