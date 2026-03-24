Βαλένθια – Ολυμπιακός: Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός δωδεκάδας των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην «Roig Arena» για την 33ης αγωνιστικής της Euroleague, ένα κομβικό ματς στη “μάχη” που δίνουν οι δύο ομάδες για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία με 13 παίκτες και λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Σακίλ ΜακΚίσικ για λόγους τακτικής.

Θυμίζουμε πως στην Αθήνα έμειναν οι Τζόσεφ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.