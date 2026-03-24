Αθλητικά

Βαλένθια – Ολυμπιακός: Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός δωδεκάδας των Πειραιωτών

Οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην «Roig Arena» για την 33ης αγωνιστικής της Euroleague, ένα κομβικό ματς στη “μάχη” που δίνουν οι δύο ομάδες για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία με 13 παίκτες και λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Σακίλ ΜακΚίσικ για λόγους τακτικής.

Θυμίζουμε πως στην Αθήνα έμειναν οι Τζόσεφ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
433
298
124
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo