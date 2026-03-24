Βαλένθια – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες θέλουν να αγκαλιάσουν το πλεονέκτημα έδρας στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός έχει επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή στην 33η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να συγκρούεται με την εξαιρετική φέτος Βαλένθια.

Η αναμέτρηση Βαλένθια – Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime και Live από το NewsIt.gr, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν το διπλό που θα τους φέρει πολύ κοντά στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Με ρεκόρ 22-11, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιγουράρει στη δεύτερη θέση και θέλει να ξεφύγει από την ισπανική ομάδα (20-12), η οποία είχε επικρατήσει των ερυθρόλευκων στον πρώτο γύρο στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τζόσεφ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου και Φαλ, ταξιδεύοντας στην Ισπανία με 13 παίκτες. Λίγο πριν την αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του Νιλικίνα. Την ίδια ώρα η Βαλένθια έχει αμφίβολο τον ηγέτη της, Μοντέρο και τον Τέιλορ.

Διαιτητές θα είναι οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί