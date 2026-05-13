Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64 τελικό: Στο Final Four της Euroleague οι Ισπανοί

Παρακολουθήσατε live το πέμπτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Μετά από 4 σερί μπρέικ, οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν στη Roig Arena για το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνα, με τους Ισπανούς να κυριαρχούν και να γράφουν ιστορία.
81-64 με 2/2 βολές του Μοντέρο
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκνευρίστηκαν και λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια
Ο Μοντέρο άρχισε να προκαλεί στα τελευταία δευτερόλεπτα με το παιχνίδι να έχει τελειώσει
Νεύρα στο παρκέ
79-64 με 2/2 βολές του Μοντέρο
77-64 από τον Ρίβερς
75-64 από τον Κι
73-64 με τρίποντο του Αταμάν
73-61 με 2/2 βολές του Μοντέρο
71-61 με κάρφωμα του Λεσόρ
71-59 από τον Χέιζ-Ντέιβις
71-57 από τον Λεσόρ
71-55 με κάρφωμα του Κι
69-55 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
66-55 με τρίποντο του Τόμπσον
63-55 με 2/2 βολές του Ρίβερς
61-55 από τον Χουάντσο
61-53 από τον Ρίβερς
59-53 με τρίποντο του Όσμαν
59-50 με τρίποντο του Πραντίγια
Ψαλίδισε τη διαφορά στο μισό ο Παναθηναϊκός και παλεύει για τη μεγάλη ανατροπή
56-50 με buzzer beater τρίποντο του Χουάντσο
56-47 από τον Μπαντιό
54-47 με 1/2 βολές του Όσμαν
54-46 από τον Μπαντιό
52-46 από τον Όσμαν
52-44 από τον Κι
50-44 από τον Ναν
50-42 με 2/2 βολές του Μπαντιό
48-42 με τρίποντο του Τολιόπουλου
48-39 με τρίποντο του Μπαντιό
45-39 με τρίποντο του Ντέιβις
45-36 με 2/2 βολές του Μπαντιό
43-36 με νέο τρίποντο από τον Γκραντ
43-33 με τρίποντο του Τολιόπουλου
43-30 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου
43-28 από τον Ντέιβις
43-26 από τον Τέιλορ
41-26 από τον Μοντέρο
39-26 με τρίποντο του Ντέιβις
39-23 με 1/2 βολές του Μοντέρο
38-23 με τρίποντο του Μπαντιό
Τολιόπουλος και Γκριγκόνις συνεχίζουν στην πεντάδα
Έχει ένα ημίχρονο μπροστά του να αλλάξει πρόσωπο και να διεκδικήσει την πρόκριση
Με 23 πόντους δεν μπορεί να συζητάει για... πρόκριση
35-23 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
35-20 από τον Γκραντ
Ο Αταμάν έριξε Τολιόπουλο και Γκριγκόνις μαζί στο παρκέ
Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι τραγική στο παρκέ
35-18 από τον Μπαντιό
33-18 με τρίποντο του Τέιλορ
30-18 από τον Ντε Λαρέα
Τεχνική ποινή στον Αταμάν
29-18 από τον Πραντίγια
Ο Ναν δεν έχει καθαρό μυαλό. Παίρνει κάκιες αποφάσεις στην επίθεση
Αγνώριστοι οι πράσινοι στο μπροστά μέρος του παρκέ. Δεν κάνουν τίποτα σωστό, παίζοντας ένα μπάσκετ χωρίς συνεργασίες και καλό spacing
27-18 με κάρφωμα του Ντε Λαρέα στον αιφνιδιασμό
25-18 με 1/2 βολές του Όσμαν
25-17 από τον Τέιλορ
23-17 από τον Κι
21-17 με 2/2 βολές του Κι
Δεύτερο φάουλ και για τον Όσμαν
19-17 με τρίποντο του Μοντέρο
16-17 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό
16-15 απαντάει ο Σακό
14-13 με τρίποντο του Ναν
Πεντάρι ο Χουάντσο και τεσσάρι ο Όσμαν
Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει τον γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά είναι κακός στην επίθεση
Ο Χέιζ-Ντέιβις τα έχει... σπάσει από την περιφέρεια
14-10 από τον Λεσόρ
14-8 με τρίποντο του Κοστέλο
11-8 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
11-6 μειώνει ο Χέιζ-Ντέιβις
11-4 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
8-4 μειώνει ο Λεσόρ
8-2 με 2/2 βολές του Κι
6-2 από τον Ναν
Δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε ένα καλό σουτ εδώ και 4 λεπτά
6-0 από τον Τέιλορ
4-0 με 2/2 βολές του Μπαντιό
3-0 με τρίποντο του Μπαντιό
Στη θέση του μπήκε ο Λεσόρ
Ο Φαρίντ συγκρούστηκε άσχημα με τον Μπαντιό
Απανωτά λάθη από τις δύο ομάδες
Νευρικό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες
Στην κανονική περίοδο οι Ισπανοί είχαν κάνει το 2/2.
Λιγότεροι απόψε, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς
Μπαντιό, Ντε Λαρέα, Μοντέρο, Τόμσον, Μουρ, Νόγκες, Κι, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Κόστελο, Σακό
Δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη Roig Arena
Σορτς, Γκραντ, Τολιόπουλος, Ναν, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαρίντ, Λεσόρ
Εκεί θα τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague