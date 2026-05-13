Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64 τελικό: Στο Final Four της Euroleague οι Ισπανοί

Βαλένθια - Ρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Πλέι οφ Euroleague
5ο παιχνίδι
81 - 64
Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Παρακολουθήσατε live το πέμπτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Μετά από 4 σερί μπρέικ, οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν στη Roig Arena για το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνα, με τους Ισπανούς να κυριαρχούν και να γράφουν ιστορία.

23:59 | 13.05.2026
23:59 | 13.05.2026
Εκτός ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός
23:58 | 13.05.2026
Στο Final Four της Euroleague οι Ισπανοί
23:58 | 13.05.2026
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 81-64
23:57 | 13.05.2026
Τέλος αγώνα!
23:55 | 13.05.2026

81-64 με 2/2 βολές του Μοντέρο

23:55 | 13.05.2026

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκνευρίστηκαν και λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια

23:54 | 13.05.2026

Ο Μοντέρο άρχισε να προκαλεί στα τελευταία δευτερόλεπτα με το παιχνίδι να έχει τελειώσει

23:54 | 13.05.2026

Νεύρα στο παρκέ

23:52 | 13.05.2026

79-64 με 2/2 βολές του Μοντέρο

23:52 | 13.05.2026

77-64 από τον Ρίβερς

23:51 | 13.05.2026
1:20 ακόμα, μοιάζουν να έχουν τελειώσει όλα
23:50 | 13.05.2026

75-64 από τον Κι

23:50 | 13.05.2026

73-64 με τρίποντο του Αταμάν

23:49 | 13.05.2026

73-61 με 2/2 βολές του Μοντέρο

23:48 | 13.05.2026

71-61 με κάρφωμα του Λεσόρ

23:48 | 13.05.2026
3 λεπτά ακόμα
23:44 | 13.05.2026

71-59 από τον Χέιζ-Ντέιβις

23:44 | 13.05.2026

71-57 από τον Λεσόρ

23:40 | 13.05.2026

71-55 με κάρφωμα του Κι

23:40 | 13.05.2026
Στο +14, 5:30 για το φινάλε
23:40 | 13.05.2026

69-55 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

23:37 | 13.05.2026

66-55 με τρίποντο του Τόμπσον

23:37 | 13.05.2026
7 λεπτά ακόμα
23:36 | 13.05.2026

63-55 με 2/2 βολές του Ρίβερς

23:34 | 13.05.2026

61-55 από τον Χουάντσο

23:34 | 13.05.2026

61-53 από τον Ρίβερς

23:34 | 13.05.2026

59-53 με τρίποντο του Όσμαν

23:32 | 13.05.2026

59-50 με τρίποντο του Πραντίγια

23:30 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
23:30 | 13.05.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 56-50

Ψαλίδισε τη διαφορά στο μισό ο Παναθηναϊκός και παλεύει για τη μεγάλη ανατροπή

23:29 | 13.05.2026

56-50 με buzzer beater τρίποντο του Χουάντσο

23:29 | 13.05.2026

56-47 από τον Μπαντιό

23:27 | 13.05.2026

54-47 με 1/2 βολές του Όσμαν

23:27 | 13.05.2026

54-46 από τον Μπαντιό

23:23 | 13.05.2026

52-46 από τον Όσμαν

23:23 | 13.05.2026

52-44 από τον Κι

23:21 | 13.05.2026

50-44 από τον Ναν

23:20 | 13.05.2026

50-42 με 2/2 βολές του Μπαντιό

23:20 | 13.05.2026

48-42 με τρίποντο του Τολιόπουλου

23:20 | 13.05.2026

48-39 με τρίποντο του Μπαντιό

23:19 | 13.05.2026

45-39 με τρίποντο του Ντέιβις

23:17 | 13.05.2026

45-36 με 2/2 βολές του Μπαντιό

23:17 | 13.05.2026
Τάιμ άουτ για τη Βαλένθια
23:16 | 13.05.2026
25' Ο Παναθηναϊκός με τον Τολιόπουλο στην περιφέρεια προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι
23:14 | 13.05.2026

43-36 με νέο τρίποντο από τον Γκραντ

23:12 | 13.05.2026

43-33 με τρίποντο του Τολιόπουλου

23:10 | 13.05.2026

43-30 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου

23:09 | 13.05.2026

43-28 από τον Ντέιβις

23:09 | 13.05.2026

43-26 από τον Τέιλορ

23:09 | 13.05.2026

41-26 από τον Μοντέρο

23:08 | 13.05.2026

39-26 με τρίποντο του Ντέιβις

23:07 | 13.05.2026

39-23 με 1/2 βολές του Μοντέρο

23:07 | 13.05.2026

38-23 με τρίποντο του Μπαντιό

23:07 | 13.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:52 | 13.05.2026

Τολιόπουλος και Γκριγκόνις συνεχίζουν στην πεντάδα

22:51 | 13.05.2026

Έχει ένα ημίχρονο μπροστά του να αλλάξει πρόσωπο και να διεκδικήσει την πρόκριση

22:51 | 13.05.2026
Ωστόσο, μείωσε τη διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου και έμεινε ζωντανός
22:51 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος στην επίθεση

Με 23 πόντους δεν μπορεί να συζητάει για... πρόκριση

22:50 | 13.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 35-23
22:49 | 13.05.2026

35-23 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις

22:49 | 13.05.2026

35-20 από τον Γκραντ

22:48 | 13.05.2026

Ο Αταμάν έριξε Τολιόπουλο και Γκριγκόνις μαζί στο παρκέ

22:46 | 13.05.2026

Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι τραγική στο παρκέ

22:46 | 13.05.2026
17' Στο +17 η Βαλένθια
22:44 | 13.05.2026

35-18 από τον Μπαντιό

22:43 | 13.05.2026

33-18 με τρίποντο του Τέιλορ

22:42 | 13.05.2026

30-18 από τον Ντε Λαρέα

22:41 | 13.05.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν

22:41 | 13.05.2026
Διψήφια διαφορά για τους Ισπανούς

29-18 από τον Πραντίγια

22:39 | 13.05.2026

Ο Ναν δεν έχει καθαρό μυαλό. Παίρνει κάκιες αποφάσεις στην επίθεση

22:38 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός κάνει με διαφορά το χειρότερο παιχνίδι του επιθετικά στη σειρά!

Αγνώριστοι οι πράσινοι στο μπροστά μέρος του παρκέ. Δεν κάνουν τίποτα σωστό, παίζοντας ένα μπάσκετ χωρίς συνεργασίες και καλό spacing

22:36 | 13.05.2026

27-18 με κάρφωμα του Ντε Λαρέα στον αιφνιδιασμό

22:34 | 13.05.2026

25-18 με 1/2 βολές του Όσμαν

22:33 | 13.05.2026

25-17 από τον Τέιλορ

22:32 | 13.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Εργκίν Αταμάν
22:32 | 13.05.2026
13' Στο +6 η Βαλένθια
22:32 | 13.05.2026

23-17 από τον Κι

22:31 | 13.05.2026

21-17 με 2/2 βολές του Κι

22:30 | 13.05.2026

Δεύτερο φάουλ και για τον Όσμαν

22:29 | 13.05.2026

19-17 με τρίποντο του Μοντέρο

22:29 | 13.05.2026
Ο Αμερικανός γκαρντ έχει χρεωθεί με 2 φάουλ
22:28 | 13.05.2026

16-17 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό

22:27 | 13.05.2026

16-15 απαντάει ο Σακό

22:27 | 13.05.2026
14-15 από τον Γκραντ και πράσινο προβάδισμα
22:27 | 13.05.2026

14-13 με τρίποντο του Ναν

22:26 | 13.05.2026
Πάει με χαμηλό σχήμα ο Αταμάν στο δεύτερο δεκάλεπτο

Πεντάρι ο Χουάντσο και τεσσάρι ο Όσμαν

22:23 | 13.05.2026
Νευρικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες

Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει τον γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά είναι κακός στην επίθεση

22:23 | 13.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 14-10
22:21 | 13.05.2026

Ο Χέιζ-Ντέιβις τα έχει... σπάσει από την περιφέρεια

22:21 | 13.05.2026

14-10 από τον Λεσόρ

22:19 | 13.05.2026

14-8 με τρίποντο του Κοστέλο

22:18 | 13.05.2026

11-8 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

22:14 | 13.05.2026

11-6 μειώνει ο Χέιζ-Ντέιβις

22:14 | 13.05.2026

11-4 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

22:13 | 13.05.2026

8-4 μειώνει ο Λεσόρ

22:12 | 13.05.2026

8-2 με 2/2 βολές του Κι

22:11 | 13.05.2026
Πρώτο τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:11 | 13.05.2026
Πρώτο πράσινο καλάθι μετά από 5 λεπτά
22:10 | 13.05.2026

6-2 από τον Ναν

22:10 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί τραγικό ξεκίνημα στην επίθεση

Δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε ένα καλό σουτ εδώ και 4 λεπτά

22:09 | 13.05.2026

6-0 από τον Τέιλορ

22:07 | 13.05.2026

4-0 με 2/2 βολές του Μπαντιό

22:07 | 13.05.2026
2-0 τελικά, ήταν δίποντο το σουτ του Μπαντιό
22:06 | 13.05.2026

3-0 με τρίποντο του Μπαντιό

22:06 | 13.05.2026

Στη θέση του μπήκε ο Λεσόρ

22:06 | 13.05.2026
Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού πονάει πολύ και βγαίνει υποβασταζόμενος
22:06 | 13.05.2026

Ο Φαρίντ συγκρούστηκε άσχημα με τον Μπαντιό

22:04 | 13.05.2026

Απανωτά λάθη από τις δύο ομάδες

22:02 | 13.05.2026
Δύο λεπτά χωρίς σκορ για τις δύο ομάδες
22:01 | 13.05.2026

Νευρικό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες

21:59 | 13.05.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:59 | 13.05.2026
Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό, Κοστέλο, η πεντάδα της Βαλένθια
21:55 | 13.05.2026
Με Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Φαρίντ η πεντάδα του Παναθηναϊκού
21:49 | 13.05.2026
Ξεκινάει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:49 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρώτα ματς (68-67 και 107-105), η Βαλένθια πήρε τα επόμενα δύο (91-87 και 89-86)

Στην κανονική περίοδο οι Ισπανοί είχαν κάνει το 2/2.

 
 

21:49 | 13.05.2026
Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς
21:48 | 13.05.2026
16.000 πορτοκαλί μπλουζάκια έχουν βάλει στα καθίσματα οι γηπεδούχοι
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 16.000 πορτοκαλί μπλουζάκια στο γήπεδο και το μήνυμα των Ισπανών
«Θα είναι μακρύς ο δρόμος», γράφουν τα μπλουζάκια
21:48 | 13.05.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους ψηλά στη Roig Arena

Λιγότεροι απόψε, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς

21:48 | 13.05.2026
Διαθέσιμος ο Κι, εκτός μόνο ο Πουέρτο για τους Ισπανούς
21:47 | 13.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Ντε Λαρέα, Μοντέρο, Τόμσον, Μουρ, Νόγκες, Κι, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Κόστελο, Σακό

21:47 | 13.05.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο
Χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες πριν επιβιβαστούν στο πούλμαν
21:46 | 13.05.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαλένθια, αλλά είναι τιμωρημένος

Δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη Roig Arena

21:46 | 13.05.2026
Ο Βασίλης Τολιόπουλος
Παναθηναϊκός: Με Τολιόπουλο και Γκριγκόνις η δωδεκάδα κόντρα στη Βαλένθια
Εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
21:45 | 13.05.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Τολιόπουλος, Ναν, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ,  Μήτογλου, Φαρίντ, Λεσόρ

21:44 | 13.05.2026
Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 μετά από τέσσερα σερί μπρέικ, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four

Εκεί θα τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό

21:43 | 13.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague

Αθλητικά
