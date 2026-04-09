Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Διπλό για πλέι οφ ψάχνει το τριφύλλι στην Ισπανία

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη σαρωτική εμφάνιση κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια (9/4/2026, 21:45, Novasports Prime) για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θέλει το διπλό για να βάλει πολύ γερές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague. Με ρεκόρ 21-15, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ισοβαθμεί στην 6η θέση με τη Ζαλγκίρις, επί της οποίας υπερτερεί λόγω των δύο νικών του στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αυτό σημαίνει πως με 2Χ2 στις εναπομείνασες αγωνιστικές κόντρα σε Βαλένθια (εκτός) και Εφές (εντός), θα είναι σίγουρα στην εξάδα, ενώ ακόμη και η τετράδα παραμένει ανοιχτή με συγκεκριμένους συνδυασμούς αποτελεσμάτων.

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Από την πλευρά της, η Βαλένθια, η οποία πραγματοποιεί μία φοβερή σεζόν έχει ρεκόρ 23-13 και ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Φενέρμπαχτσε, ούσα κοντά στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Ο κόουτς Μαρτίνεζ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Σέρχιο Ντε Λαρέα.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Ουγκές Τεπενιέ.

Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες 13 φορές στην ιστορία τους στη Euroleague, με τη Βαλένθια να προηγείται με το οριακό 7-6 σε νίκες. Στο ματς του πρώτου γύρου, οι «νυχτερίδες» είχαν επικρατήσει με σκορ 89-79 στο «Telekom Center Athens».

To πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στη Euroleague

Πέμπτη, 9 Απριλίου

Χαποέλ τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ολυμπιακός 19:30

Βαλένθια (Ισπανία)-Παναθηναϊκός 21:45

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 10 Απριλίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός (Ελλάδα) 24-12 *

Βαλένθια (Ισπανία) 23-13 *

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-14

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 21-15

————————————-

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-15

Μονακό (Μονακό) 20-16

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20-16

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-16

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 19-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-17

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 16-20

Παρτιζάν (Σερβία) 15-21

Παρί (Γαλλία) 14-22

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 12-24

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 11-25

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-28

* Προκρίθηκαν στα πλέι οφ