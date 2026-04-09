Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Οι 12άδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της Euroleague

Χωρίς νέα προβλήματα οι δύο ομάδες λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ στον πάγκο του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (09/04/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) τη Βαλένθια για την 27η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ντέρμπι 4άδας στην κατάταξη, μία… στροφή πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Μετά το διπλό επί της Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να… κλέψει το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ της Euroleague, αλλά χρειάζεται δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία, αυτή τη φορά στην έδρα της Βαλένθια.

Στην προσπάθειά του αυτή, δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα τραυματισμών, αφού κανονικά διαθέσιμος είναι και ο Τζέριαν Γκραντ, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Αταμάν να έχει τη γνωστή 12άδα στο ματς με τις “νυχτερίδες”.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Η 12άδα της Βαλένθια: Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμσπον, Κοστέλο, Νογκιές.

