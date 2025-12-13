Βανδαλισμοί σε γήπεδο στην Ινδία μετά την ολιγόλεπτη παρουσία του Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι προκάλεσε πανικό στην Καλκούτα της Ινδίας, όχι όμως για καλό λόγο. Στο πλαίσιο του tour «GOAT», με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο άγαλμα προς τιμήν, βρέθηκε στην Ινδία και το γήπεδο «Salt Lake» δέχτηκε «ντου» από εξαγριωμένους θαυμαστές του, μετά την άμεση αποχώρησή του.

Η 10λεπτη παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην εκδήλωση στο γήπεδο στην Ινδία δεν άρεσε στους θαυμαστές του, με τους ίδιους, αφού αποχώρησε ο Αργεντινός να μπαίνουν στο γήπεδο με άγριες διαθέσεις και να διαλύουν ό,τι βρισκόταν στο διάβα τους.

Τα μέσα της περιοχής αναφέρουν ότι η διοργάνωση ήταν μία αποτυχία, καθώς ο Μέσι βρέθηκε για μόλις δέκα λεπτά στο γήπεδο, χωρίς να ακουμπήσει καν μία μπάλα, ενώ οι πολιτικοί τον είχαν περικυκλώσει, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί τον Αργεντινό σταρ.

Όσα είπε ένας 38χρονος θαυμαστής του που ήταν στο γήπεδο: «Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα…»

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, ζήτησε συγγνώμη από τον Μέσι και διέταξε έρευνα για το περιστατικό. «Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Χ, της Μπανερτζί, η οποία κατευθυνόταν προς την εκδήλωση όταν ξέσπασε το χάος.

Και πρόσθεσε: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».