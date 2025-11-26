Βανόλι: Προσοχή στην ΑΕΚ, είναι δυνατή και πεινασμένη

Η Φιορεντίνα υποδέχεται την ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00, COSMOTE SPORT 5 HD, ΑΝΤ1) για την 4η αγωνιστική του Conference League, με την ιταλική ομάδα να βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση και να θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Η Φιορεντίνα δεν έχει ακόμη καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης στη φετινή Serie A και βρίσκεται κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού. Η νίκη στον αγώνα με την ΑΕΚ είναι μονόδρομος για την ιταλική ομάδα, με τον Πάολο Βανόλι να ζητάει από τους παίκτες του να προσέξουν πάρα πολύ το ματς κόντρα στην Ένωση.

“Αύριο αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που μου αρέσει πολύ. Είναι μια πολύ επιθετική ομάδα και δυνατή στα άκρα. Είναι τρίτη στο πρωτάθλημά της και γνωρίζω την αποφασιστικότητα και την πείνα τους όταν πηγαίνουν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ του πρωταθλήματος και των αγώνων Κυπέλλων, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά με ενότητα και την επιθυμία να κυνηγήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα”, τόνισε αρχικά ο προπονητής των βιόλα, για να προσθέσει:

“Αυτή τη στιγμή περιμένω περισσότερα από τους εμπειρότερους παίκτες που θα πάνε μπροστά την ομάδα με την ποιότητά τους, θα δείτε τους Ντε Χέα και Τζέκο βασικούς. Το Conference League δεν είναι εμπόδιο, αλλά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για μένα και την ομάδα.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας. Είμαστε σε μια θέση όπου όλα έχουν σημασία. Δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορώ να σταθώ πολύ στο γεγονός ότι αύριο θα είναι το ντεμπούτο μου ως προπονητής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις”.