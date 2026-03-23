Βαρύς αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Miami Open από τον Φις και παράπονα στον διαιτητή: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι»

Ήττα με… κάτω τα χέρια! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στον Αρτούρ Φις, έχασε με 6-0, 6-1 και γνώρισε τον αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Miami Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να επαναλάβει την καλή εμφάνιση που έκανε κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και ηττήθηκε μέσα σε 55 λεπτά από τον Αρτούρ Φις ( Νο31 της παγκόσμιας κατάταξης).

Τα στατιστικά αποτυπώνουν την εικόνα του αγώνα, με τον Φις να έχει μόλις οκτώ αβίαστα λάθη και 11 winners, έναντι 24 λαθών και μόλις 4 winners του Έλληνα τενίστα.

Μεγάλο πρόβλημα για τον Τσιτσιπά αποτέλεσε το σερβίς του, το οποίο δεν λειτούργησε σε κανένα σημείο. Το ποσοστό των πρώτων σερβίς περιορίστηκε στο 50%, ενώ στο δεύτερο σερβίς κέρδισε μόλις το 26% των πόντων (6/23).

Το 6-0 στο πρώτο σετ ήταν το τέταρτο “bagel” που δέχεται στην καριέρα του και το πρώτο μετά το US Open του 2022. Η ήττα αυτή αποτελεί μία από τις πιο γρήγορες της καριέρας του Τσιτσιπά, συγκρίσιμη μόνο με εκείνες κόντρα στον Μπενουά Περ (2017) και τον Νόβακ Τζόκοβιτς (2019).

Clinical



Relentless @ArthurFils takes out Tsitsipas 6-0 6-1 to set round of 16 clash with Vacherot. #MiamiOpen pic.twitter.com/0W9ZzyA0ch — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026

Η απογοητευτική εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Miami Open δεν συνοδεύτηκε μόνο από βαριά ήττα, αλλά και από έντονη νευρικότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Hard Rock Stadium, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε έντονα παράπονα προς τον umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, θεωρώντας πως ο φωτισμός επηρέασε σημαντικά την απόδοσή του.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να αστοχώ σε forehand συνέχεια; Δεν μπορώ να δω την μπάλα», ήταν τα λόγια του, σε μια στιγμή έντασης που αποτύπωνε την ψυχολογική του κατάσταση. Ο ίδιος επέμεινε πως η ορατότητα στο γήπεδο δεν ήταν επαρκής, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί σωστά την πορεία της μπάλας.

Ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε στον umpire και για ένα let που πίστεψε ότι δεν δόθηκε σε σερβίς του Φις, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ήταν θέμα του Αμερικανού, αφού δίνεται επανάληψη μόνο όταν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος από το μηχάνημα.