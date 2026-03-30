Βασίλης Γκούμας: Θλίψη σε ΑΕΚ και Πανελλήνιο, αποχαιρέτησαν τον θρύλο τους

Το ελληνικό μπάσκετ “έχασε” έναν από τους θρύλους του, τον Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη πορεία στα παρκέ, “λάμπωντας” με την ΑΕΚ και τον Πανελλήνιο.

Ο Βασίλης Γκούμας αποτέλεσε μία από τις πιο παραγωγικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ για δεκαετίες, με παρουσία που εκτεινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους της χώρας, όπως η ΑΕΚ και ο Πανελλήνιος, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του με τον Ηλυσιακό.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1981, ενώ ξεχώρισε και σε ατομικό επίπεδο, αναδεικνυόμενος τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, κατέχει μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στα χρονικά της Α’ Εθνικής, έχοντας σημειώσει περισσότερους από 11.000 πόντους.

Η προσφορά του στο άθλημα υπήρξε σημαντική, με το όνομά του να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού μπάσκετ.

Τόσο η ΚΑΕ ΑΕΚ όσο και ο Πανελλήνιος, εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον θρύλο τους, εκφράζοντας την οδύνη τους για το θάνατο του “αυτοκράτορα”.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

“Η ΑΕΚ BC και ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ (Σ.Π.Α.Κ.Α.) εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος (11.030 πόντοι) έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του αδιανόητη κληρονομιά, που θα μνημονεύεται «εις τους αιώνας των αιώνων».

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ φόρεσε την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ από το 1979 έως το 1985, ενώ συνέδεσε την παρουσία του στη Βυζαντινογέννητη με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος του 1981, στον Τελικό του οποίου με τον Ηρακλή πέτυχε 30 πόντους.

Ο 10.000ός πόντος του επιτεύχθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με το ΒΑΟ, που έγινε στο Κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, και γιορτάστηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Υπήρξε εκ των 29 ιδρυτικών μελών του Σ.Π.Α.Κ.Α.

Ο Βασίλης Γκούμας διακρίθηκε με τη φανέλα του Πανελληνίου, αλλά και του Ηλυσιακού. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο Βόλο και στον τοπικό Ολυμπιακό.

Στο εξωτερικό, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), στην Κορινθίους Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) και στη Λαουρένσο Μάρκες (Μοζαμβίκη).

Υπήρξε διεθνής με την Ανδρών από το 1966 έως το 1975. Αναδείχθηκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Το 1974 αγωνίστηκε στη Μεικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ και άλλους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!”

Η ανακοίνωση του Πανελληνίου:

“Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος αποχαιρετά τον «Αυτοκράτορα» του Ελληνικού Μπάσκετ Βασίλη Γκούμα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα 30 Μαρτίου 2026.

Ο Βασίλης Γκούμας γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946 και στα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του Συλλόγου των Ολυμπιονικών αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977).

Ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες στην Ιστορία του αθλήματος και ο πρώτος που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στο πρωτάθλημα.

Συνολικά σημείωσε 11.030 πόντους με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του”.