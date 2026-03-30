Βασίλης Γκούμας: Την Παρασκευή στο Πρώτο Νεκροταφείο η κηδεία του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα

Ο Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI
Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI

Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο μετά τον θάνατο του Βασίλη Γκούμα.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδεθεί με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, υπηρετώντας φυσικά επί σειρά ετών και την Εθνική Ελλάδας. Ο Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στα γήπεδα.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1981, ενώ ξεχώρισε και σε ατομικό επίπεδο, αναδεικνυόμενος τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Παράλληλα, κατέχει μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στα χρονικά της Α’ Εθνικής, έχοντας σημειώσει περισσότερους από 11.000 πόντους.

Η κηδεία του Βασίλη Γκούμα θα γίνει την Παρασκευή (3/4/2026) στο Πρώτο Νεκροταφείο.

Αθλητικά
