Βασίλης Σπανούλης για Εργκίν Αταμάν: «Είναι σπουδαίος προπονητής, πολλά χρόνια προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την προπόνηση της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, απάντησε στον Εργκίν Αταμάν, όσον αφορά τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική μπάσκετ της χώρας μας ολοκλήρωσε την προπόνησή της, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ημιτελικό του Eurobasket με την Τουρκία την Παρασκευή (12/09/25, 21:00, Newsit.gr) και ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να απαντήσει σε όσα είχε δηλώσει ο Εργκίν Αταμάν, για τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης: «Εντάξει τα περιμέναμε από τον κόουτς Αταμάν να τα πει αυτά. Όμως, ο Εργκίν Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό, πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα.

«Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα. Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα βρούμε πόσα φάουλ παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σεαυτό το τουρνουά, που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Και πολλά που δεν ήταν. Δηλαδή είδαμε με την Ισπανία ένα επιθετικό φάουλ που του χρέωσαν, που δεν ήταν»

«Ήταν μέσα στη γραμμή των τριών δευτερολέπτων και του έδωσαν επιθετικό φάουλ, που ήταν πολύ κρίσιμο για την έκβαση του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι του σφυρίζουν περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβούν τα χέρια δύο και τρεις παίκτες».