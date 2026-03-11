Βασίλης Σπανούλης και Μονακό πήραν οριστικό «διαζύγιο», ο Σεργκέι Γκλαντίρ προπονητής κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της Μονακό. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους και το διαζύγιο αναμένεται να ανακοινωθεί, πιθανότατα μέσα στη μέρα.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε ρήξη με τη διοίκηση της Μονακό, λόγω των τεράστιων οφειλών προς την ομάδα (παρουσιάζει εικόνα διάλυσης), κάτι που δεν επέτρεπε και στον ίδιο να δουλέψει όπως θα ήθελε με τους παίκτες του. Βλέποντας ότι οι ημέρες περνάνε και ότι δεν αλλάζει τίποτα, ο Έλληνας κόουτς αποφάσισε να αποχωρήσει με την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Τη θέση του θα πάρει ο Σεργκέι Γκλαντίρ, που ήταν στον πάγκο και στα δύο τελευταία παιχνίδια των Μονεγάσκων και θα βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής και στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό (12.03.202620:00).

Η Μονακό είναι ένατη στη Euroleague, έχοντας υποστεί οκτώ ήττες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της. Ο σύλλογος έλαβε πρόσφατα οικονομική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί ούτε κατ’ ελάχιστον για να καλυφθούν τα πολλά χρέη προς την ομάδα και τρίτους.