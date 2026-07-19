Κρεϊτσίκοβα – Σάκκαρη 2-0 Τελικό: Η Τσέχα τενίστρια κατέκτησε τον τίτλο στην Αθήνα

Η Μαρία Σάκκαρη “λύγισε” στον τελικό του Athens Open, με την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα να φθάνει στη νίκη με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] και να κατακτά τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρα "πάλεψε" και τα δύο σετ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, με την Κρεϊτσίκοβα να επικρατεί στις λεπτομέρειες και να φθάνει στη νίκη και τον τίτλο με 2-0 σετ
40-15 και διπλό ματς πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα
30-15 με winner τώρα από την Σάκκαρη με το φόρχαντ
30-0 με την Σάκκαρη να δείχνει επηρεασμένη
15-0 με νέο αβίαστο λάθος της Σάκκαρη
Θα σερβίρει για το ματς πλέον η Κρεϊτσίκοβα
30-40 με μπέικ πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα από αβίαστο λάθος της Σάκκαρη
30-30 με winner με το μπάκχαντ στην ευθεία για την Κρεϊτσίκοβα
30-15 με άψογο χτύπημα στη διαγώνιο από την Σάκκαρη
15-15 ισοφαρίζει η Μαρία
0-15 έχασε την baseline η Σάκκαρη
40-30 με κακό χτύπημα της Σάκκαρη που δεν πέρασε το φιλέ
30-30 με διπλό λάθος της Κρεϊτσίκοβα στο σερβίς
30-15 μειώνει Σάκκαρη με σμας μετά από ωραία επιστροφή
30-0 εύκολα για την Τσέχα τενίστρια
40-15 με βολέ της Σάκκαρη
30-15 με χτύπημα της Κρεϊτσίκοβα στο φιλέ
15-15 με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς
15-0 για την Σάκκαρη στο 6ο γκέιμ
40-15 για την Κρεϊτσίκοβα
30-15 παλεύει για νέο μρπέικ η Σάκκαρη
Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει
Με την Σάκκαρη να χάνει την baseline
30-40 και μπρέικ πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα
30-30 έχασε την ευθεία με μπάκχαντ η Σάκκαρη
30-15 με αβίαστο λάθος της Τσέχας σε ράλι
15-15 ισοφαρίζει η Κρεϊτσίκοβα
15-0 με σμας για την Σάκκαρη
Σειρά της Σάκκαρη να σερβίρει
30-40 και μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη με βολέ
30-30 με την Σάκκαρη να χάνει τη διαγώνιο
15-30 με τρομερό χτύπημα της Σάκκαρη με το μπάκχαντ στην ευθεία
15-15 με επιστροφή άουτ από την Σάκκαρη
0-15 με λόμπα άουτ από την Κρεϊτσίκοβα μετά από ωραίο run της Σάκκαρη στο φιλέ
Σειρά της Τσέχας να σερβίρει
40-0 με winner στη διαγώνιο για την Σάκκαρη
30-0 με άψογο μπάκχαντ της Σάκκαρη στην ευθεία
15-0 για την Σάκκαρη
Θα σερβίρει τώρα η Σάκκαρη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι στην κερκίδα του ΟΑΚΑ
Πλεονέκτημα για την Κρεϊτσίκοβα
40-40 "παλεύει" η Σάκκαρη το πρώτο γκέιμ του δεύτερο σετ
40-30 με χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ
30-30 ισοφαρίζει η Σάκκαρη
30-15 για την Κρεϊτσίκοβα
Θα σερβίρει πρώτη η Κρεϊτσίκοβα
Η Τσέχα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες και πλέον θα χρειαστεί υπέρβαση από την Σάκκαρη για να φθάσει στη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου στην Αθήνα
6-5 για την Κρεϊτσίκοβα με κακή επιστροφή της Σάκκαρη
5-5 ισοφαρίζει η Σάκκαρη με δικό της μίνι μπρέικ!
5-4 μειώνει η Σάκκαρη, αλλά είναι ένα μίνι μπρέικ πίσω
5-3 με μίνι μπρέικ για την Τσέχα!
4-3 για την Κρεϊτσίκοβα
3-3 με λόμπα άουτ της Σάκκαρη
2-3 για την Σάκκαρη με αβίαστο λάθος της Τσέχας
2-2 ισοφαρίζει με δικό της άσο η Σάκκαρη
2-1 με άσο της Κρεϊτσίκοβα
1-1 ισοφαρίζει η Τσέχα
Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει
0-1 για την Σάκκαρη
Σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη
40-30 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα
40-15 μείωσε η Σάκκαρη
40-0 με οριακό χτύπημα μέσα της Τσέχας τώρα
30-0 για την Κρεϊτσίκοβα με οριακό άουτ της Σάκκαρη
15-0 για την Κρεϊτσίκοβα
40-15 μειώνει η Κρεϊτσίκοβα με ωραία χτυπήματα
40-0 με κακή επιστροφή της Τσέχας τενίστριας
30-0 με ωραίο σερβίς και winner για την Σάκκαρη
15-0 για την Σάκκαρη
Κράτησε το σερβίς της η Τσέχα τενίστρια και το σετ θα κριθεί στα 7 γκέιμ
40-30 με καλό πρώτο σερβίς της Τσέχας τενίστριας
30-30 ισοφαρίζει η Κρεϊτσίκοβα
15-30 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει την baseline
15-15 με κακό μπάκχαντ της Κρεϊτσίκοβα
15-0 εύκολα για την Τσέχα
40-15 για την Σάκκαρη με άουτ της Τσέχας τενίστριας
30-15 με υπέροχο χτύπημα τώρα από την Σάκκαρη στο φιλέ
15-15 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα
0-15 για την Κρεϊτσίκοβα με κακό χτύπημα της Σάκκαρη ψηλά στο φιλέ
Θα σερβίρει τώρα η Σάκκαρη
40-30 μειώνει κι άλλο με σμας η Μαρία
40-15 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει την base line
40-0 με επιστροφή άουτ από την Σάκκαρη
30-0 για την Κρεϊτσίκοβα
15-0 για την Τσέχα τενίστρια
Θα σερβίρει τώρα η Κρεϊτσίκοβα
Με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς!
15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα, μετά από νέο αβίαστο λάθος της Σάκκαρη
15-30 μειώνει η Σάκκαρη
0-30 για την Κρεϊτσίκοβα, με την Σάκκαρη να χάνει τη baseline
0-15 στο σερβίς της Σάκκαρη
40-15 με καλό πρώτο σερβίς της Κρεϊτσίκοβα
30-15 με φοβερό φόρχαντ από την Τσέχα τενίστρια
15-15 με κακή επιστροφή της Μαρίας
0-15 για την Σάκκαρη
Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει
Στην κερκίδα και ο Γιώργος Καραγκούνης
Στο γήπεδο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι
40-15 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει τη διαγώνιο
30-15 το γυρνάει εύκολα η Σάκκαρη
0-15 για την Κρεϊτσίκοβα
Σειρά της Σάκκαρη να σερβίρει
0-40 με νέο αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα
0-30 με διπλό λάθος της Τσέχας στο σερβίς και ευκαιρία για την Μαρία στο γκέιμ
0-15 με τρομερό πέρασμα της Σάκκαρη με μπάκχαντ στην ευθεία
40-30 με άψογο μπάκχαντ της Σάκκαρη
30-30 τώρα με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς
30-15 με την Σάκκαρη να χάνει τον πρώτο πόντο στο σερβίς της με κακό ανέβασμα στο φιλέ και ωραίο πέρασμα της Τσέχας
30-0 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα
15-0 για την Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς της
40-0 με επιστροφή άουτ της Σάκκαρη
30-0 για την Κρεϊτσίκοβα
15-0 με ωραίο άνοιγμα του παιχνιδιού από την Κρεϊτσίκοβα, που πήρε τον πόντο με ντεμί βολέ
Σειρά της Τσέχας να σερβίρει
40-0 εύκολα για την Μαρία
30-0 με δύο άσους από την Σάκκαρη
15-0 με άσο ξεκίνησε το ματς η Σάκκαρη
Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Σε όλο το τουρνουά είχε στο πλευρό της και τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Η Σάκκαρη έχει ανέβει πια στο Νο37 του κόσμου και χρειάζεται τον τίτλο για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης
Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες
Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ, με την Σάκκαρη να αποθεώνεται με το που βγήκε στο κορτ
Η Τσέχα τενίστρια, Νο32, στην παγκόσμια κατάταξη είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στο πρώτο της τουρνουά στην πατρίδα της
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό στο τουρνουά της Αθήνας, όπου η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί τον τίτλο κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα