Αθλητικά

Κρεϊτσίκοβα – Σάκκαρη 2-0 Τελικό: Η Τσέχα τενίστρια κατέκτησε τον τίτλο στην Αθήνα

Δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο στην Αθήνα η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη
Τελικός του Athens Open
«Stadion Sports Center»
2 - 0
Σετ σκορ
Η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Η Μαρία Σάκκαρη “λύγισε” στον τελικό του Athens Open, με την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα να φθάνει στη νίκη με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] και να κατακτά τον τίτλο στο 250άρι τουρνουά της Αθήνας.

21:54 | 19.07.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:53 | 19.07.2026

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρα "πάλεψε" και τα δύο σετ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, με την Κρεϊτσίκοβα να επικρατεί στις λεπτομέρειες και να φθάνει στη νίκη και τον τίτλο με 2-0 σετ

21:53 | 19.07.2026
Η Σάκκαρη γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ [7-6(5), 6-3] στον τελικό του Athens Open!
21:52 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 6-3 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:52 | 19.07.2026
Πήρε το σετ και το ματς η Κρεϊτσίκοβα!
21:50 | 19.07.2026

40-15 και διπλό ματς πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα

21:50 | 19.07.2026

30-15 με winner τώρα από την Σάκκαρη με το φόρχαντ

21:49 | 19.07.2026

30-0 με την Σάκκαρη να δείχνει επηρεασμένη

21:48 | 19.07.2026

15-0 με νέο αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

21:48 | 19.07.2026

Θα σερβίρει για το ματς πλέον η Κρεϊτσίκοβα

21:47 | 19.07.2026
Με την πλάτη στον τοίχο η Σάκκαρη!
21:47 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 5-3 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:47 | 19.07.2026
Έκανε το μπρέικ η Κρεϊτσίκοβα!
21:46 | 19.07.2026

30-40 με μπέικ πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα από αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

21:46 | 19.07.2026

30-30 με winner με το μπάκχαντ στην ευθεία για την Κρεϊτσίκοβα

21:45 | 19.07.2026

30-15 με άψογο χτύπημα στη διαγώνιο από την Σάκκαρη

21:44 | 19.07.2026

15-15 ισοφαρίζει η Μαρία

21:42 | 19.07.2026

0-15 έχασε την baseline η Σάκκαρη

21:42 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 4-3 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:41 | 19.07.2026

40-30 με κακό χτύπημα της Σάκκαρη που δεν πέρασε το φιλέ

21:40 | 19.07.2026
21:40 | 19.07.2026

30-30 με διπλό λάθος της Κρεϊτσίκοβα στο σερβίς

21:39 | 19.07.2026

30-15 μειώνει Σάκκαρη με σμας μετά από ωραία επιστροφή

21:38 | 19.07.2026

30-0 εύκολα για την Τσέχα τενίστρια

21:37 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 3-3 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:36 | 19.07.2026

40-15 με βολέ της Σάκκαρη

21:36 | 19.07.2026

30-15 με χτύπημα της Κρεϊτσίκοβα στο φιλέ

21:35 | 19.07.2026

15-15 με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς

21:33 | 19.07.2026

15-0 για την Σάκκαρη στο 6ο γκέιμ

21:33 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 3-2 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:31 | 19.07.2026

40-15 για την Κρεϊτσίκοβα

21:31 | 19.07.2026

30-15 παλεύει για νέο μρπέικ η Σάκκαρη

21:31 | 19.07.2026

Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει

21:31 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 2-2 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:29 | 19.07.2026
Μπρέικ και για την Κρεϊτσίκοβα!

 

Με την Σάκκαρη να χάνει την baseline

21:28 | 19.07.2026

30-40 και μπρέικ πόιντ για την Κρεϊτσίκοβα

21:27 | 19.07.2026

30-30 έχασε την ευθεία με μπάκχαντ η Σάκκαρη

21:26 | 19.07.2026

30-15 με αβίαστο λάθος της Τσέχας σε ράλι

21:26 | 19.07.2026

15-15 ισοφαρίζει η Κρεϊτσίκοβα

21:26 | 19.07.2026
21:25 | 19.07.2026

15-0 με σμας για την Σάκκαρη

21:23 | 19.07.2026

Σειρά της Σάκκαρη να σερβίρει

21:22 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-2 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:22 | 19.07.2026
Έκανε το μπρέικ η Σάκκαρη με φοβερό πέρασμα στο φιλέ!
21:21 | 19.07.2026

30-40 και μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη με βολέ

21:20 | 19.07.2026

30-30 με την Σάκκαρη να χάνει τη διαγώνιο

21:19 | 19.07.2026

15-30 με τρομερό χτύπημα της Σάκκαρη με το μπάκχαντ στην ευθεία

21:19 | 19.07.2026

15-15 με επιστροφή άουτ από την Σάκκαρη

21:19 | 19.07.2026

0-15 με λόμπα άουτ από την Κρεϊτσίκοβα μετά από ωραίο run της Σάκκαρη στο φιλέ

21:18 | 19.07.2026

Σειρά της Τσέχας να σερβίρει

21:18 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-1 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:16 | 19.07.2026

40-0 με winner στη διαγώνιο για την Σάκκαρη

21:16 | 19.07.2026

30-0 με άψογο μπάκχαντ της Σάκκαρη στην ευθεία

21:15 | 19.07.2026

15-0 για την Σάκκαρη

21:15 | 19.07.2026

Θα σερβίρει τώρα η Σάκκαρη

21:14 | 19.07.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι στην κερκίδα του ΟΑΚΑ

 

21:14 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
21:13 | 19.07.2026

Πλεονέκτημα για την Κρεϊτσίκοβα

21:12 | 19.07.2026

40-40 "παλεύει" η Σάκκαρη το πρώτο γκέιμ του δεύτερο σετ

21:12 | 19.07.2026

40-30 με χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

21:12 | 19.07.2026

30-30 ισοφαρίζει η Σάκκαρη

21:12 | 19.07.2026

30-15 για την Κρεϊτσίκοβα

21:11 | 19.07.2026

Θα σερβίρει πρώτη η Κρεϊτσίκοβα

21:10 | 19.07.2026

Η Τσέχα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες και πλέον θα χρειαστεί υπέρβαση από την Σάκκαρη για να φθάσει στη νίκη και την κατάκτηση του τίτλου στην Αθήνα

21:08 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 7-6(5) γκέιμ και 1-0 στα σετ!
21:07 | 19.07.2026
7-5 με μίνι μπρέικ κλείνει το τάι μπρέικ και το σετ η Κρεϊτσίκοβα!
21:06 | 19.07.2026

6-5 για την Κρεϊτσίκοβα με κακή επιστροφή της Σάκκαρη

21:03 | 19.07.2026

5-5 ισοφαρίζει η Σάκκαρη με δικό της μίνι μπρέικ!

21:02 | 19.07.2026

5-4 μειώνει η Σάκκαρη, αλλά είναι ένα μίνι μπρέικ πίσω

21:02 | 19.07.2026

5-3 με μίνι μπρέικ για την Τσέχα!

21:00 | 19.07.2026

4-3 για την Κρεϊτσίκοβα

20:59 | 19.07.2026

3-3 με λόμπα άουτ της Σάκκαρη

20:59 | 19.07.2026

2-3 για την Σάκκαρη με αβίαστο λάθος της Τσέχας

20:58 | 19.07.2026

2-2 ισοφαρίζει με δικό της άσο η Σάκκαρη

20:57 | 19.07.2026

2-1 με άσο της Κρεϊτσίκοβα

20:57 | 19.07.2026

1-1 ισοφαρίζει η Τσέχα

20:57 | 19.07.2026

Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει

20:57 | 19.07.2026

0-1 για την Σάκκαρη

20:56 | 19.07.2026

Σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη

20:55 | 19.07.2026
Στο τάι μπρέικ θα κριθεί πλέον το πρώτο σετ!
20:55 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 6-6 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:55 | 19.07.2026

40-30 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα

20:55 | 19.07.2026

40-15 μείωσε η Σάκκαρη

20:54 | 19.07.2026

40-0 με οριακό χτύπημα μέσα της Τσέχας τώρα

20:53 | 19.07.2026

30-0 για την Κρεϊτσίκοβα με οριακό άουτ της Σάκκαρη

20:52 | 19.07.2026

15-0 για την Κρεϊτσίκοβα

20:51 | 19.07.2026
20:51 | 19.07.2026
Θα σερβίρει για το τάι μπρέικ η Κρεϊτσίκοβα
20:51 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 5-6 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:50 | 19.07.2026

40-15 μειώνει η Κρεϊτσίκοβα με ωραία χτυπήματα

20:49 | 19.07.2026

40-0 με κακή επιστροφή της Τσέχας τενίστριας

20:48 | 19.07.2026

30-0 με ωραίο σερβίς και winner για την Σάκκαρη

20:48 | 19.07.2026

15-0 για την Σάκκαρη

20:47 | 19.07.2026

Κράτησε το σερβίς της η Τσέχα τενίστρια και το σετ θα κριθεί στα 7 γκέιμ

20:47 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 5-5 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:46 | 19.07.2026

40-30 με καλό πρώτο σερβίς της Τσέχας τενίστριας

20:45 | 19.07.2026

30-30 ισοφαρίζει η Κρεϊτσίκοβα

20:44 | 19.07.2026

15-30 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει την baseline

20:44 | 19.07.2026

15-15 με κακό μπάκχαντ της Κρεϊτσίκοβα

20:42 | 19.07.2026

15-0 εύκολα για την Τσέχα

20:41 | 19.07.2026
Θα σερβίρει για να μείνει στο ματς η Κρεϊτσίκοβα!
20:41 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 4-5 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:40 | 19.07.2026

40-15 για την Σάκκαρη με άουτ της Τσέχας τενίστριας

20:39 | 19.07.2026

30-15 με υπέροχο χτύπημα τώρα από την Σάκκαρη στο φιλέ

20:39 | 19.07.2026

15-15 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα

20:38 | 19.07.2026

0-15 για την Κρεϊτσίκοβα με κακό χτύπημα της Σάκκαρη ψηλά στο φιλέ

20:38 | 19.07.2026

Θα σερβίρει τώρα η Σάκκαρη

20:37 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 4-4 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:37 | 19.07.2026

40-30 μειώνει κι άλλο με σμας η Μαρία

20:36 | 19.07.2026
20:36 | 19.07.2026
20:35 | 19.07.2026

40-15 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει την base line

20:34 | 19.07.2026

40-0 με επιστροφή άουτ από την Σάκκαρη

20:34 | 19.07.2026

30-0 για την Κρεϊτσίκοβα

20:34 | 19.07.2026

15-0 για την Τσέχα τενίστρια

20:34 | 19.07.2026

Θα σερβίρει τώρα η Κρεϊτσίκοβα

20:32 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 3-4 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:31 | 19.07.2026
Έκανε το μπρέικ η Κρεϊτσίκοβα!


Με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς!

20:31 | 19.07.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα, μετά από νέο αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

20:30 | 19.07.2026

15-30 μειώνει η Σάκκαρη

20:30 | 19.07.2026

0-30 για την Κρεϊτσίκοβα, με την Σάκκαρη να χάνει τη baseline

20:28 | 19.07.2026

0-15 στο σερβίς της Σάκκαρη

20:28 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 2-4 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:27 | 19.07.2026

40-15 με καλό πρώτο σερβίς της Κρεϊτσίκοβα

20:27 | 19.07.2026

30-15 με φοβερό φόρχαντ από την Τσέχα τενίστρια

20:26 | 19.07.2026

15-15 με κακή επιστροφή της Μαρίας

20:26 | 19.07.2026

0-15 για την Σάκκαρη

20:26 | 19.07.2026

Σειρά της Κρεϊτσίκοβα να σερβίρει

20:25 | 19.07.2026

Στην κερκίδα και ο Γιώργος Καραγκούνης

 

20:24 | 19.07.2026

Στο γήπεδο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι

 

20:24 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-4 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:23 | 19.07.2026

40-15 με την Κρεϊτσίκοβα να χάνει τη διαγώνιο

20:22 | 19.07.2026

30-15 το γυρνάει εύκολα η Σάκκαρη

20:22 | 19.07.2026

0-15 για την Κρεϊτσίκοβα

20:21 | 19.07.2026

Σειρά της Σάκκαρη να σερβίρει

20:21 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:20 | 19.07.2026
Έκανε το μπρέικ η Σάκκαρη!
20:20 | 19.07.2026

0-40 με νέο αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα

20:20 | 19.07.2026

0-30 με διπλό λάθος της Τσέχας στο σερβίς και ευκαιρία για την Μαρία στο γκέιμ

20:18 | 19.07.2026

0-15 με τρομερό πέρασμα της Σάκκαρη με μπάκχαντ στην ευθεία

20:17 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:17 | 19.07.2026
Με άσο έκλεισε το γκέιμ η Σάκκαρη!
20:17 | 19.07.2026

40-30 με άψογο μπάκχαντ της Σάκκαρη

20:16 | 19.07.2026

30-30 τώρα με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς

20:15 | 19.07.2026

30-15 με την Σάκκαρη να χάνει τον πρώτο πόντο στο σερβίς της με κακό ανέβασμα στο φιλέ και ωραίο πέρασμα της Τσέχας

20:14 | 19.07.2026

30-0 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα

20:14 | 19.07.2026

15-0 για την Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς της

20:12 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:12 | 19.07.2026

40-0 με επιστροφή άουτ της Σάκκαρη

20:12 | 19.07.2026

30-0 για την Κρεϊτσίκοβα

20:11 | 19.07.2026

15-0 με ωραίο άνοιγμα του παιχνιδιού από την Κρεϊτσίκοβα, που πήρε τον πόντο με ντεμί βολέ

20:11 | 19.07.2026

Σειρά της Τσέχας να σερβίρει

20:10 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 0-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:09 | 19.07.2026

40-0 εύκολα για την Μαρία

20:09 | 19.07.2026

30-0 με δύο άσους από την Σάκκαρη

20:09 | 19.07.2026

15-0 με άσο ξεκίνησε το ματς η Σάκκαρη

20:08 | 19.07.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας!
20:08 | 19.07.2026

Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη

20:07 | 19.07.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

20:07 | 19.07.2026

Σε όλο το τουρνουά είχε στο πλευρό της και τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

20:06 | 19.07.2026

Η Σάκκαρη έχει ανέβει πια στο Νο37 του κόσμου και χρειάζεται τον τίτλο για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης

20:06 | 19.07.2026
Το ξέσπασμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη
Έζησε έντονα κάθε στιγμή του ημιτελικού της αρραβωνιαστικιάς του
20:05 | 19.07.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Συγκινημένη η Μαρία Σάκκαρη – Δάκρυσε μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Athens Open
Αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, όπως και η μητέρα της που βρέθηκε στην εξέδρα
20:03 | 19.07.2026

Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες

20:00 | 19.07.2026

Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ, με την Σάκκαρη να αποθεώνεται με το που βγήκε στο κορτ

19:59 | 19.07.2026

Η Τσέχα τενίστρια, Νο32, στην παγκόσμια κατάταξη είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στο πρώτο της τουρνουά στην πατρίδα της

19:58 | 19.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό στο τουρνουά της Αθήνας, όπου η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί τον τίτλο κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα

19:58 | 19.07.2026
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