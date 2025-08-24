Βασίλης Σπανούλης: «Μας έριξε μπασκετικό ξύλο η Γαλλία, ήταν το τέλειο τεστ»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στα όσα κρατάει από τη φιλική ήττα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν την έναρξη του Eurobasket 2025.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στο κακό δεύτερο ημίχρονο, όπου η γαλανόλευκη δέχτηκε 12-28 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο και τόνισε ότι αυτό ήταν το τέλειο τεστ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο Eurobasket 2025.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ήθελα να δοκιμάσω αρκετά σχήματα, να δοκιμάσω κάποια παιδιά που έρχονται από τραυματισμό ή είχαν περιορισμό στα λεπτά τους. Κάποια άλλα είχαν παίξει δύo ματς σερί.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας τύχει. Η Γαλλία μας έριξε μπασκετικό ξύλο και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε.Ήταν το τέλειο τεστ για εμάς και είδαμε τι πρόκειται να συναντήσουμε στο Ευρωμπάσκετ. Έχω 12 παίκτες και αναλόγως θα τους διαχειριστώ».